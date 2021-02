Românii au talent 2021. Surpriză mare în emisiunea de la PRO TV! S-a aflat de abia acum, înaintea ediției de vineri seară

Maria Rădeanu i-a lăsat cu gura căscată pe juraţii de la „Românii au talent” şi l-a făcut pe Florin Călinescu să se ridice în picioare.

Florin Călinescu, mesaj emoţionant la „Românii au talent”

Tânăra a interpretat piesa „Skyfall” a cântăreţei britanice Adele, însă în acelaşi timp a cântat şi la vioară. Juraţii au fost cuceriţi pe loc, iar Maria Rădeanu a trecut în etapa următoare după ce a primit patru de „Da”.

„Dacă, de exemplu, ai cânta la Sala Palatului, cumpăr 4.400 de bilete și stau așa singur, în mijlocul sălii”, i-a spus Florin Călinescu.

„Maria, e prima oară când văd o fată care cântă la vioară, cu voce de pop și cu vocea asta de operă. E o combinație fantastică și mă bucur că te-ai gândit să faci asta. Mă bucur că ai venit să ne arăți asta la Românii au talent”, a fost şi mesajul lui Smiley.

De unde se cunosc Maria Rădeanu şi Mario Fresh?

Ulterior s-a aflat ce relaţie este între Maria Rădeanu şi Mario Fresh, iubitul fiicei Andreei Esca. Cei doi tineri au fost colegi de gimnaziu, lucru recunoscut chiar de Mario pe Instagram, unde a postat un mesaj după interpretarea fabuloasă a fostei sale colege la „Românii au talent”.

„Fosta mea colegă din gimnaziu @mariaiacobradeanu a cam rupt la @romaniiautalent”, a fost mesajul postat de iubitul Alexiei Eram pe Instagram Stories.

Maria Rădeanu studiază canto clasic la Universitatea Naţională de Muzică

Maria Iacob Rădeanu s-a născut în Iași, dar acum locuiește în București, unde studiază canto clasic la Universitatea Naţională de Muzică. Încă de pe vremea când mergea la grădiniţă, ea a cântat în cor, dar a fost şi solistă. Ulterior, a studiat vioara din clasa întâi până în clasa a XII-a, dar și pianul, ca instrument secundar.

Concurenta de la „Românii au talent” a cântat și vocal, din plăcere, în diverse coruri. Idolul său este Maria Callas, iar dacă ar fi să aleagă o solistă contemporană, Angela Gheorghiu este cea pe care o admiră cel mai mult, scrie cancan.ro.

În urmă cu cinci ani, Maria Rădeanu a participat la un alt show celebru de la PRO TV, „Vocea României”, unde a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Lucian Colareza revine la PRO TV, de data aceasta la „Românii au talent”

Ediţia de vineri seară de la „Românii au talent” va fi una deosebită pentru fanii solistului Lucian Colareza. Şi el a apărut la „Vocea României”, în sezonul al patrulea, iar acum se pregăteşte să-i uimească şi pe juraţii şi telespectatorii show-ului de talente de la PRO TV.

Cel numit de Loredana „latino lover-ul perfect” spune că nu are acum aşteptări mari de la apariţia la „Românii au talent”.

„Sincer? Nu aștept nimic. Când eram puști, îmi făceam speranțe și dacă ceva nu ieșea cum îmi doream, atunci eram dezamăgit. Tot ce doresc e să ajung la cât mai mulți oameni cu vocea și cu muzica mea. Restul va veni de la sine”, a mărturisit Lucian Colareza într-un interviu acordat Click.

El a recunoscut că are totuşi emoţii, deşi nu urcă pentru prima oară pe scenă: „Emoții? Puțin spus. Oricât de bine ai cânta, când știi că te jurizează Andra, nu e ușor. Mi-a plăcut că Pavel Bartoș și-a amintit de mine, de „corazon” și de „sarmale”, am glumit împreună, iar Smiley m-a felicitat, spunându-mi că am evoluat față de momentul meu de la Vocea României. Mai multe despre reacțiile lor… vedem în această seară!”

