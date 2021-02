Moment incredibil la Românii au talent. Tânărul care l-a șocat pe Smiley și l-a impresionat pe Călinescu. A primit Golden Buzz instant VIDEO

Pentru că a avut un moment excepțional, Remi i-a convins pe Smiley și pe Pavel Bartoș să apese butonul de Golden Buzz. A început teatru clasic la 8 ani într-o trupă semiprofesionistă din orașul natal, în Germania. De la început a știut că vrea să devină actor. La 19 ani, a ajuns într-un proiect de circ la școala sa. A învățat noțiunile de bază și cum să îmbine abilitățile sale sportive cu elementele de actorie. La 21 ani a intrat la școala de balet și circ din Berlin și a fost primul din Germania care a abordat această ramură a circului, acorbații la Chinese pole, transmite ProTV Plus.

Reacție incredibilă a lui Smiley și Florin Călinescu

După ce brăbatul a reușit să impresioneze cu numărul său, Andra a recunoscut că i s-a făcut pielea de găină în timpul acestui număr.

“Am rămas șocat, nu îmivine să cred că am văzut așa ceva. Eram direct în Cirque du Soleil”, a spus Smiley.

“Efectele de scenă excepționale, propunerea scenpografică excepțională, dar nu a fost nici pe departe față de măiestria ta atletică. Nu am văzut povestea cu baloanele, am văzut cât de bun ești tu. Inițiam am crezut că ești ținut printr-o pârghie, doar prin forța corpului tău. Asta este cel mai important “, a spus Florin Călinescu.

Cine este Remy, tânărul care a impresionat la Românii au Talent

Remy, tânărul care a reușit să impresioneze la Românii au talent este mare fan Charlie Chaplin și vede foarte multe elemente poetice în munca sa, pe lângă faptul că a fost un comedian genial. Își dorește să regizeze propriul spectacol pe care să-l prezinte peste tot în lume. A avut ocazia să performeze pentru Regina Elisabeta și spune că a fost cea mai mare onoare. Regretă că nu a urmat și o carieră în actorie, pe lângă cea în lumea circului.

“Eram în șoc! Nu am știut cum să reacționez! Sunt foarte fericit, este extraordinar! Abia aștept să revin în semifinale și să vă arăt un număr și mai bun”, a declarat Remi.

