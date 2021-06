Așadar, potrivit ministrului Mediului, Guvernul ar putea implementa un program de vouchere pentru un autoturism nou, pentru a-i impulsiona pe românin să renunțe la achiziționarea autovehiculelor mai vechi de 15 ani. Amintim că în Planul Național de Redresare și Reziliență pe care România l-a trimis la Bruxelles este prevăzută reducerea numărului de mașini vechi.

”Avem două programe Rabla, Rabla clasic și Rabla plus, sunt programe care merg bine și au ca țintă zeci de mii de înmatriculări de mașini noi în fiecare an. Aceste programe pot fi completate, am putea veni cu programe care se referă la mașinile mai vechi de 15 ani, ținta de 15 ani ar putea fi avută în vedere pentru un program complementar sau program nou care să vină în sprijinul retragerii din circulație a acestor mașini destul de vechi și destul de poluante.”, spune ministrul Mediului, Tanczos Barna.