Victor Ponta, liderul PRO România, lansează atacuri pe Facebook la adresa guvernării PSD și ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici. Ponta consideră ca România nu mai are bani și depinde doar de împrumuturi iar Teodorovici este principalul vinovat de acest dezastru în care se află economia. În viziunea liderului PRO România, ministrul Finanțelor a „semnat si promovat agresiv toate populismele” Guvernului până s-a ajuns în situația de a nu mai avea bani.

„Adevarata problema a Romaniei ( nu cine candideaza la niste functii si cine se mai bate pe fotolii mimisteriale) = NU MAI SUNT BANI!

Tot ce am reusit sa reparam in economie si sa punem in “camara” in 2012-2015 prin strategii eficiente si pragmatice a fost stricat si cheltuit in 2016 -2017 / dupa care in 2018-2019 au trait din imprumuturi! Ce face din 2020???

Punem iar pretul crizei, al incompetentei si populismului pe umerii oamenilor – ca in 2010??

Ps – multi oameni seriosi ma intreaba ce s-a intamplat cu Eugen Teodorovici ??? In 2012 -2017 era un tip deschis, destept, profesionist – in 2018/19 a girat, semnat si promovat agresiv toate populismele, aberatiile si dezastrele bugetare si fiscale? Raspunsul e simplu : ANTURAJUL te ridica sau te distruge – iubirea pentru functii ( nu pentru ceea ce poti sa realizezi din acele functii) este reteta dezastrului! Pacat – cred insa ca inca e recuperabil!”

