Conform ultimului raport al Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), România are 28 de decese la un milion de locuitori, pe când media europeană este de doar 5 decese la un milion de locuitori.

Principalul motiv pentru care România stă atât de rău este că țara noastră efectuează prea puține teste. Astfel, infectarea este în multe cazuri descoperită târziu.

România face prea puține teste

În ultimele șapte zile, România a efectuat doar 142.159 de teste, adică aproximativ 20.000 de teste zilnic. Numărul mic de teste zilnice situează România la coada clasamentului în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de teste reazlizate la un milion de locuitori.

În conferința de ieri, președintele Iohannis a criticat sistemul sanitar din România, dar nu a făcut referiri și la ministrul Sănătății, membru PNL: ”Am avut discuții cu persoane din conducerea OMS, am avut semnări de documente, am vizitat spitale și am atras atenția asupra unor lucruri care se văd simplu sau din statistici. Sistemul nostru de spitale nu funcționează bine. Spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenția este de multe ori ca și inexistentă”, a spus Iohannis.

Președintele nu s-a referit nici la numărul redus de teste făcute de România deși această situație este identificată de experți ca fiind un pericol real.

În schimb, președintele i-a invitat pe români să voteze. Situația epidemiologică, mortalitatea de 5.6 ori mai mare ca media UE și numărul mic de testări par neimportante pentru Iohannis. Important este să mergem la vot!