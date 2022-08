Experții de la Comisia Natională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) dau asigurări că nu se pune problema unui pericol iminent pentru România.

Risc major de radiații în Ucraina

„Informațiile oficiale pe care CNCAN le are despre situația de la centrala de la Zaporojie arată că, într-adevăr, se pare că au fost niște explozii, dar la rețeaua electrică din afara amplasamentului. Aceste explozii au afectat ceea ce înseamnă rețeaua electrică ce conectează grid-ul național ucrainian electric cu tot ceea ce înseamnă rețeaua electrică de pe amplasament. Dar aceste lucruri au afectat doar transformatoarele de la Unitatea 1 de pe acest amplasament. Unitatea 1 a fost oprită imediat și alimentată cu generatoare, astfel încât în niciun moment nu s-a pus problema emisiei de radiații pe amplasament.

Aș vrea să precizez că a fost într-adevăr o situație la stația de producție oxigen și azot, dar, la fel, au reușit să stingă focul care a urmat unei explozii. Și nu sunt probleme. Acestea sunt date oficiale, primite atât din partea oficialilor ucraineni, cât și de la agenția de la Viena.”, a spus, Petre Min, consilier la CNCAN, sâmbătă la Digi24.

Potrivit expertului, în acest moment, situația radiologică este stabilă, nu sunt scurgeri de radioactivitate și nu există niciun risc

Centrala de la Zaporojie reprezintă un pericol pentru România?

De asemenea, oficialul român a spus dacă centrala nucleară de la Zaporojie reprezintă un pericol pentru România.

„Bineînțeles, dacă este să vorbim cel puțin la nivel de percepție, atunci când vorbim despre un accident nuclear cu toții avem îngrijorări, dar din perspectiva riscului radiologic, această distanță practic ne ne pune într-o situație sigură. Este mult prea departe România față de această centrală, astfel încât să avem îngrijorări din punct de vedere radiologic, dacă ar exista o o situație.

În plus, dacă ar exista o situație, am avea rapid aceste informații, pentru că și sistemele noastre de monitorizare la nivel național funcționează și sunt interconectate cu sistemele de monitorizare de la nivel internațional. Avem la dispoziție planuri de răspuns, am putea să stabilim dacă este nevoie de a implementa vreo măsură pentru România sau nu. Dar în primul rând, distanța fiind atât de mare, România, nu „beneficiază” direct, să spunem așa, de un risc nuclear de la această centrală.”, a mai spus oficialul CNCAN, Petre Min, la Digi24.