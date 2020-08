Medicul a explicat că în cele patru săptămâni de când s-a redeschis Secţia de Boli Infecţioase au fost îngrijiţi 300 de pacienţi.

„De când am redeschis, în urmă cu aproape patru săptămâni, Secţia de Boli infecţioase am îngrijit până în prezent aici 300 de pacienţi. Am externat în jur de 240, avem în prezent 60 de pacienţi internaţi, rulajul este foarte mare, mai avem acum la ATI 19 pacienţi pe 23 de paturi. După părerea mea, a crescut numărul de forme moderate şi grave şi severe în ultima perioadă”, a transmis medicul militar.

De asemenea, aceasta este de părere că va creşte numărul de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus având în vedere reînceperea şcolilor, redeschiderea restaurantelor şi a cinematografelor.

„Eu cred va creşte numărul de cazuri odată cu reînceperea şcolilor, cu redeschiderea restaurantelor, a cinematografelor. Va veni sezonul rece cu virusurile de iarnă. Circulaţia acestora va fi mult mai mare şi atunci cu siguranţă vom avea mai multe cazuri”, a declarat medicul militar interviul publicat, vineri, pe pagina de Facebook a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Simona Ionescu a sfătuit oamenii să poarte mască, să se spele pe mâini, să evite spaţiile aglomerate şi să păstreze distanţa fizică.

„Tabloul clinic al bolii este foarte polimorf şi oamenii vin cu manifestări respiratorii, alţii cu manifestări digestive, unii cu manifestări neurologice, alte virusuri respiratorii. Potenţialul evolutiv al acestei boli este diferit faţă de ce ştiam noi”, a conchis comandantul.

Bilanţ COVID-19, 28 august

Grupul de Comunicare Strategică a venit cu cele mai noi date privind cazurile de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul României. După ce joi, 27 august, s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri raportate într-un interval de 24 de ore de la debutul pandemiei, respectiv 1.504, românii au stat vineri cu sufletul la gură să afle cea mai nouă informare a autorităţilor.

Până astăzi, 28 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

37.056 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.344 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.318 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.