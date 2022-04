România e direct vizată! Amenințarea vine chiar din Rusia. Acum s-a aflat cum arată campania de dezinformare a Moscovei în țara noastră. Conform unei analize publicate săptămâna trecută, un comunicat de presă al Ministerului rus al Apărării despre descoperirea de „rețele de laboratoare“ americane în Ucraina a fost preluat de vestidinrusia.ro, sugerând un pericol militar-biologic.

“Pe 31 martie, portalul de știri vestidinrusia.ro afiliat rețelei de propagandă pro-Kremlin a preluat un comunicat al Ministerului rus al Apărării despre descoperirea, chipurile, unei „rețele de laboratoare” americane care desfășoară „activitate militar-biologică secretă” în Ucraina, gestionate de companii care ar fi avut legătură cu Hunter Biden, fiul președintelui american. Totuși, subiectul principal al dezinformării a fost altul, și anume: „Ucraina a încercat să utilizeze drone pentru a răspândi viruși letali” – una din subtemele temei-fanion de propagandă a Kremlinului în contextul invaziei militare împotriva statului vecin”, arată sursa citată.

Informația distribuită de Ambasada Rusiei în România

Știrea a fost distribuită de Ambasada Rusiei în România, repetând o temă repetată de sursele media afiliate Kremlinului din 2015, și anume existența unor laboratoare secrete sponsorizate de Statele Unite în Europa de Est.

Potrivit Presshub, acest tip de mesaj a fost distribuit de Rusia încă din Războiul Rece, iar acum este repetat pentru a justifica invazia Ucrainei de către Rusia.

Aceasta ar fi una dintre cele mai de success campanii de dezinformare ale KGB, conform profesorului american Thomas Rid de la Universitatea John Hopkins, care a discutat subiectul în cartea sa, „Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare“.

Adevărul despre tema de dezinformare folosită de Rusia privind laboratoarele biologice

Fact-checkerii de la Stopfake și EUvsDisinfo au contabilizat și verificat mai multe acuzații legate de posibila existență a unor astfel de laboratoare, precum și de implicarea SUA în acestea.

“Imediat după atacul militar împotriva Ucrainei, Rusia a (re)lansat toate falsele narative folosite până acum împotriva statului vecin. Tema de dezinformare referitor la prezența unor așa-numite „laboratoare biologice” în Ucraina, precum și conexiunea guvernului SUA cu acestea, a fost una recurentă pe parcursul ultimilor șapte ani. Fact-checkerii de la Stopfake și EUvsDisinfo le-au contabilizat și demontat în ordine cronologică din 2015 și până în prezent”, a mai relatat sursa citată.

Conform acesteia, fără a prezenta nicio dovadă în acest sens, Rusia a folosit falsul narativ despre cele 30 de laboratoarele americane din Ucraina (incluse în programul american „Biological Threat Reduction”) nu numai pentru a justifica invadarea Ucrainei, dar și a distrage atenția de la faptul că ea însăși ar putea să folosească arme chimice sau biologice împotriva civililor ucraineni.