Rusia, acuzații grave la adresa României! Kremlinul susține că am trimis soldați români în Ucraina

„Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private românești, a început să lucreze la Odesa», relatează presa. Aşadar, românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate ale României au ajutat forţele germane să ocupe Odesa în 1943.

Se pare că cineva nu a învăţat din istorie”, a scris Ambasada Rusiei în Africa de Sud pe Twitter, alături de imagini ale liderilor armatei române în Al Doilea Război Mondial. Nord Star Support Group este compania acuzată că a trimis militari români la Odessa.

Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a clarificat situația actuală într-o emisiune TV. Acesta a explicat faptul că există companii private al căror scop principal este securizarea unor obiective strategice, nefiind implicată oficială armata română.

„Deocamdată nu am privatizat nici armatele și din păcate nu am privatizat nici războaiele. Este absolut impropriu să spunem ”militari dintr-o companie privată”. Ei pot să fie foști militari, sunt foarte multe companii de acest gen, angajează mai ales foști militari, foști polițiști, foști jandarmi, sunt companii private al căror obiectiv este securizarea unor obiective strategice. Deci nu are nicio legătură cu armata României.

Pe de altă parte, companiile private au fost angajate în războaiele din Irak, chiar și din Afganistan. Apare o necesitate. Dacă paza unor obiective foarte important nu se execută de către companii private, atunci trebuie să se execute de către armată.

Fie cu structuri de poliție militară, fie chiar cu forțe care normal ar trebui să fie în linia întâi. În momentul în care securitatea obiectivelor este asigurată prin companii private îți disponibilizezi militarii care sunt pregătiți mai ales pentru lupta în sine”, a explicat acesta la Antena 3.

„Nu este nicio implicare oficială a României”

„Nu este nicio implicare oficială a României. În momentul în care s-ar adeveri, pentru că și ăsta este un semn de întrebare, dacă o companie privată din România a semnat un contract cu un angajator din Ucraina ca să execute misiuni de pază și securitate cu angajații săi.

Chiar dacă aceștia sunt militari, ei nu mai au calitatea propriu-zisă de militari. Deci nu putem folosi termenul de militari ai unor companii private de securitate”, a completat Virgil Bălăceanu.

Nord Star Support Group neagă ferm orice implicare directă în războiul din Ucraina

„North Star Support Group (NSSG), unul dintre liderii globali ai segmentului de servicii de consultanță și management al riscului pentru companii private ce desfășoară operațiuni de business în cele mai dificile regiuni din lume, anunță că informația transmisă de agenția de presă RIA Novosti conform căreia colaboratori români ai companiei ar fi implicați în operațiuni desfășurate în Odesa este complet falsă.

NSSG nu are în momentul de față colaboratori în orașul Odessa, din Ucraina, și nu desfășoară nicio activitate în această zonă. Mai mult decât atât, NSSG nu este o companie de tipul PMC – Private Military Company – și nu are nicio implicare militară în teatrele de conflict, inclusiv în războiul din Ucraina”, a transmis compania respectivă într-un comunicat de presă.