În al doilea trimestru din 2019, România a înregistrat o creștere economică ajustată sezonier de 4,6%, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană.

Pe prima poziție s-a situat Ungaria, cu o creștere de 5,1%. Topul este completat de Polonia, cu o creștere de 4,1%.

Media europeană de creștere economică pentru al doilea trimestru al anului este de doar 1,3%.

Bulgaria a înregistrat de asemenea o creştere economică peste medie europeană. Economia bulgară a crescut în al doilea trimestru al acestui an cu 3,3%, iar Cehia a înregistrat un avans anual de 2,7% în T2. Nicio ţară din UE pentru care există în acest moment date nu a înregistrat scăderi ale PIB-ului în al doilea trimestru din acest an, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, economia italiană a stagnat în al doilea trimestru din acest an, după ce în primul trimestru a înregistrat o scădere economică de 0,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2019.

Economia din Germania, locomotiva economiei UE, a crescut la un ritm anual de 0,4% în T2, 2019, a doua cea mai slabă performanţă din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, faţă de trimestrul precedent, a înregistrat un declin de 0,1%.

Te-ar putea interesa și: