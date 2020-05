În emisiunea ”Jocuri de putere”, Vergil Chițac a vorbit despre cu Constanța ar putea deveni Rotterdam-ul Europei de Est. Acesta a dat vina pe Partidul Social democrat pentru dezindustrializarea orașului de la malul mării.

„PSD-ul in Constanta a avut o politica foarte cinica: A saracit lumea incepand cu anul 2000, practic patura medie (middle class) aproape ca nu mai exista, odata cu dezindustrializarea Constantei, oamenii saraci au devenit captivi social, avem in zona de asistenta sociala peste 40.000 de oameni, devenind totodata si captivi politic.

Acesti oameni, impreuna cu conducerile institutiilor publice din Constanta, care sunt politizate in proportie de 90%, asigura actualei puteri din Constanta realegerea si perpetuarea in functii din 4 in 4 ani.”, a spus acesta marți seara.

”Suntem într-o zonă confruntațională”

”Constanta se afla la 210 mile marine de Sevastopol, Crimeea, o zona ruseasca militarizata, crede cineva ca Rusia isi doreste ca zona Constantei sa fie o zona prospera din punct de vedere economic, social, cultural, cu institutii prospere si care stau in picioare, cu domnia legii…..? Nu trebuie sa fim naivi! Este o realitate….. Suntem intr-o zona confruntational”, a mai adăugat amiralul Vergil Chițac.

Constanța poate atrage investitorii dacă primăria creează un mediu atractiv

„Constanta are port, are turism, are o autostrada care o leaga de capitala tarii, adica de un oras care produce 22% din PIB-ul tarii, are Canalul Dunare-Marea Neagra, are toate conditiile pentru ca redevina ceea ce a fost odata.

Sansa este ca orasul Constanta sa isi refaca economia, iar aceasta se poate reface doar prin investitii private, autohtone sau straine, sau prin investitii publice. Primaria trebuie sa creeze un mediu atractiv pentru investitor.”, a mai spus candidatul PNL pentru funcția de edil al Constanței.