Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2018 se înregistrau în România şi Polonia, ambele cu 37 de procente sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Alte state membre cu preţuri scăzute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) şi Ungaria (25%).

În contrast, cele mai mari preţuri la carne din UE se înregistrau în Austria, cu 46% peste preţul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franţa (31%) şi Belgia (26%).

Comparativ, în anul 2017, România a înregistrat al treilea cel mai scăzut nivel al preţurilor cărnii din Uniunea Europeană, cu 40,8% sub media Uniunii Europene. Atunci, cele mai scăzute preţuri ale cărnii au fost consemnate în Bulgaria, cu 40,9% sub media europeană, şi în Polonia, cu 43,3% sub media UE.

