Grupuri de interese au avut în fruntea Ministerului Mediului oameni care să le servească acest scop de a tăia lemn şi de a fura din pădurile României şi cred că Europei şi Comisiei Europene le-au păsat mai mult de pădurile din România decât guvernelor anterioare, a declarat, miercuri, ministrul demis al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, într-o conferinţă de presă.

Cum a fost jefuită România

„Este oficial: Comisia Europeană a declanşat, din păcate, procedura de infringement împotriva României pe tema tăierilor ilegale de pădure. Decizia nu a fost luată peste noapte, decizia a fost luată după trei ani de aşteptare din partea Comisiei Europene pe această temă. Prima scrisoare a Comisiei a venit în 2016, mai exact în noiembrie. De atunci, România era întrebată de ce nu face nimic ca pădurea să rămână pădure şi nu o comoară luată cu asalt de hoţi. Au trecut mai bine de trei ani de atunci. Trei ani în care Comisia şi-a arătat răbdarea pentru toţi cei care au condus acest sector şi această ţară. Comisia Europeană a aşteptat, practic, trei ani de zile ca tăierile ilegale din România să înceteze. Cred că Europei şi Comisiei Europene le-au păsat mai mult de pădurile României decât guvernelor anterioare. Cum nicio scrisoare a guvernelor anterioare nu a putut convinge că se vrea cu adevărat să se oprească aceste tăieri, în opinia mea şi a experţilor singura metodă pe care au aplicat-o în mod intenţionat cei care au condus Guvernul şi ministerul, anterior, a fost să amâne la nesfârşit implementarea unor soluţii care cu adevărat ar fi limitat şi stopat tăierile ilegale din România – şi mă refer la SUMAL şi la toate celelalte aplicaţii care ar fi trebuit să fie implementate cu prioritate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (…) Aceste lucruri trebuiau făcute de mult, iar faptul că grupuri de interese au avut în fruntea ministerului oameni care să le servească acest scop de a tăia şi de a fura din România nu a dus la implementarea acestor măsuri”, a spus Alexe.

Acesta a adăugat că, în momentul de faţă, „aşteptăm corespondenţa oficială a Comisiei şi după ce vom analiza cele câteva zeci de pagini cu motivele invocate vom reveni cu clarificări”.

Potrivit ministrului, în cursul zilei de vineri, 14 februarie, va avea o întâlnire oficială cu comisarul european de mediu, Virginijus Sinkevicius, căruia îi va prezenta măsurile gândite de autorităţi pentru remedierea problemelor privind tăierile ilegale de pădure din România.

„Sunt trei luni de când sunt în funcţie şi am o singură variantă la îndemână: să comprimăm timpul ca şi cum ar trece ani şi să implementăm cât mai repede măsurile care pot fi luate în interesul pădurilor din România. Vineri mă voi deplasa la Bruxelles, unde voi avea întâlniri tete-a-tete cu comisarul de mediu şi îi voi spune ce ne angajăm să facem, ce am început în aceste trei luni de când conducem ministerul şi cum vom reuşi să limităm, să stopăm tăierile ilegale în România”, a menţionat Costel Alexe.

Demnitarul a subliniat că până cel târziu în luna iulie a acestui an Sistemul Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL va deveni operaţional.

„Prima dată, urmărirea traseului fiecărui arbore din pădurile României. O să facem acest lucru prin Sistemul Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL. Cel târziu până în luna iulie a acestui an îl vom operaţionaliza. SUMAL-ul va permite monitorizarea trasabilităţii transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS cu o periodicitate de până la 5 minute, accesul în timp real la evidenţa electronică a intrărilor şi ieşirilor materialelor lemnoase din depozite cu confirmări de primire online. Un alt punct vizează fotografierea transporturilor de lemne pentru fiecare transport, automatizarea pagubelor referitoare la probleme şi cantităţile din camioane. Prin SUMAL scopul nostru final este de a stopa cât mai mult transporturile de lemne cu acelaşi document sau cu încărcături mai mari în camioane decât cele specificate în documentele de însoţire a mărfii. Urmărirea tăierilor ilegale prin imagini satelitare este, de asemenea, o măsură la care am început să lucrăm. Suntem în stadiul în care scriem caietul de sarcini şi am avut nenumărate întâlniri cu cei din Romsilva şi cu cei care ar putea să ne furnizeze aceste sisteme”, a punctat ministrul.

Alexe a susţinut, totodată, că vor fi realizate modificări importante la Codul Silvic, iar sistemul 112 va deveni operaţional şi la Ministerul Mediului.

„Lucrăm la modificarea Legii privind contravenţiile silvice pentru introducerea unor sancţiuni mult mai drastice. Am pregătit modificări substanţiale pentru Codul Silvic: transportul materialelor lemnoase fără documente specifice va deveni infracţiune. De asemenea, orice tăiere sau furt de arbori din pădurile României va deveni infracţiune indiferent de valoarea prejudiciului produs. România a rămas una dintre ultimele ţări din Europa care mai valorifică lemnul din vânzarea pe picior şi evident ar fi trebuit să trecem de mult la vânzarea materialului lemnos fasonat ca să avem o evidenţă mult mai clară şi pentru a nu mai avea aceste cantităţi mult mai mari de lemn extrase din pădurile României. Am luat decizia cu cei de la STS să introducem aici, în Ministerul, Mediului, Apelor şi Pădurilor, sistemul 112 cu personal silvic de specialitate care să ajute la o mai bună informare şi o conlucrare mai bună cu celelalte instituţii ale statului român, atunci când cetăţenii României semnalează astfel de ilegalităţi silvice. După cum bine ştiţi, o spun rapoartele, unul din cinci apeluri la 112 în care este semnalat un transport ilegal de lemne este confirmat”, a afirmat şeful de la Mediu, Ape şi Păduri.

Comisia Europeană (CE) a trimis, miercuri, României o scrisoare de punere în întârziere şi îndeamnă ţara să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

De asemenea, Comisia Europeană a trimis, tot miercuri, scrisori de punere în întârziere României, Greciei şi Maltei prin care le-a solicitat să-şi adopte primele programe naţionale de control al poluării atmosferice şi să le comunice Comisiei, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, informează un comunicat al Executivului comunitar, conform Agerpres.

