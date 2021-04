O să începem cu o veste bună. Este nevoie de evaluatori în România. Aceasta înseamnă că absolvenții de facultate au aici un debușeu cu un viitor asigurat și, după puterea fiecăruia, cu câștiguri deloc de ignorat.

Ce este un evaluator și de ce este nevoie de el

Deci, de la bun început, să înțelegem ce este un evaluator. ”Este greu să dăm o definiție pentru că, oricare ar fi aceasta, nu ar cuprinde tot ce reprezintă activitatea unui evaluator”, spune Mariana Nistor. ”Activitatea evaluatorului implica experiență profesionala și cunoștințe din domenii diferite ca management, marketing, juridic si contabil. Pe lângă acestea este nevoie să ai o gândire de inginer deoarece este necesar să înțelegi aspecte tehnice legate de construcții, utilaje sau alte echipamente utilizate de companii.

Pe scurt, evaluatorul te ajută să estimezi valoarea unui activ sau a unei datorii. Estimarea unei valori poate fi realizată pentru un bun mobil, ca de exemplu o mașină, un bun imobil – casa, pentru părți sociale sau acțiuni. Pot fi evaluate însă si datoriile, creanțe sau licențe. În principiu orice poate face obiectul unei tranzacții și are o valoare poate fi exprimată în cifre”, declară Mariana Nistor, în exclusivitate pentru Capital.

Care sunt abilitățile necesare unui evaluator

Dar, de ce este nevoie pentru o astfel de profesie? ”În evaluare este necesar să parcurgi mai multe etape pentru a putea avea succes. Cel mai important lucru pentru un evaluator este să respecte codul de etică al profesiei care se bazează pe principii fundamentale: integritate, obiectivitate, confidențialitate, competență și comportament profesional”, ne spune specialist ANEVAR.

”În prezent există 5 specializări – evaluări de bunuri imobile , evaluări de întreprinderi, de fond de comerţ şi alte active necorporale, evaluări de bunuri mobile, evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, verificări de rapoarte de evaluare. Pentru evaluatorii care doresc o pregătire superioară există acreditarea care reprezintă un nivel de excelență profesională. Spre exemplu, eu am două astfel de acreditări. De reținut, deținerea calității de membru acreditat ANEVAR – MAA (ANEVAR este Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – n.n.), în specializarea „Evaluarea întreprinderii”, spre exemplu, este condiția atestării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru piața de capital. Cel mai important la acreditare este, însă, faptul că ea deschide ușă către o recunoaștere internaționala a calității de evaluator”, punctează Mariana Nistor.

Dar, trebuie să subliniem, acestă acreditare nu este una permanentă. O dată la cinci ani trebuie susținut un examen de reacreditare în care trebuie să dovedeșsti că nu ți-ai pierdut abilitățile tehnice, capacitatea de memorare și că ești la curent cu standardele de evaluare în vigoare.

Cum ajungi evaluator

ANEVAR organizează în fiecare an un examen de admitere în vederea accesului în meseria de evaluator. Urmează parcurgerea unui curs care durează în jur de 6 săptămâni, o perioada de practică și susținerea unor examene de finalizare a stagiaturii. Cred că dacă ești hotărât, în termen de 1 an poți ajunge evaluator cu o specializare. În România sunt recunoscute la ora actuală 4 specializări de evaluare și 2 specializări pentru membrii acreditați.

Orice persoană care a terminat o facultate recunoscută de profil economic, tehnic sau juridic poate, într-un an de zile să-și deschidă un cabinet de evaluare dacă este decis și motivate”, ne declară evaluatorul ANEVAR. Dargi abslovenți se aude? Ca să vă fie și mai ușor, condițiile de acces în această profesie pot fi găsite la adresa https://www.anevar.ro/p/educatie-si-evenimente/formare-profesionala.

Pandemia nu a ocolit pe nimeni

Firește, pandemia nu a ocolit nici cabinetele de evaluare. Ca și în alte domenii, parte din activitate s-a mutat on-line, dar standardele nu s-au modificat și nici nu nu a existat vreo derogare în ceea ce privește efectuarea de inspecții. ”Pandemia a oprit avântul investițional datorită incertitudinii care plutea peste tot. La rândul nostru, am preferat să avem o abordare prudentă. Aceasta însemnă că ne-am redus cât am putut cheltuielile, nu am ofertat în zone care implică inspecții cu risc (spitale, clinici), nu ne-am mărit echipa și am lucrat cu sucontractanți.

Anul trecut am avut o scădere ușoară a cifrei de afaceri însă era de așteptat deoarece pentru aproape 2 luni, în perioada stării de urgență din primăvară am oprit activitatea firmei. Prcatic, cifra de afaceri pe 2020 a scăzut cu aproximativ 30% în timp ce profitul s-a înjumătățit. Suntem bucuroși, însă, că am reușit să încheiem anul fară să avem pierderi”, mărturisește Mariana Nistor.

Cum să începi cariera de evaluator

Fiind vorba de o activitate liberală, un cabinet implica in prima faza un calculator, un telefon, o mașina si un birou, dar activitatea poate fi desfășurată pentru început de acasă. Mariana Nistor recomandă ca la înființare să existe cel puțin 2 parteneri. Pentru promovarea serviciilor este bine să utilizezi rețeaua de cunoștințe. Rezultatul apare treptat, fiecare client multumit fiind un potențial vector de promovare.

Nu se recomandă intrarea pe piață la tarife mici – odata ce ai aplicat un tarif mic clienții te vor recomanda pe baza tarifelor mici. Va fi dificil să ieși din acest carusel. Dacă se deschide un cabinet, acesta se înregistrează la ANAF pe baza legitimației de membru. Pregătirea profesională inițială se face la ANEVAR și durează în medie 1 an până în momentul în care devii evaluator autorizat. Costurile estimate: examen admitere stagiatură ANEVAR – taxa de înscriere la examen – 500 lei; Pregătire profesională – curs de formare – 4500 lei. Cheltuieli dotări: calculator și licență – 5.000 lei; mașină – în funcție de bugetul fiecăruia; pagina internet / facebook – 1.000 lei; taxa membru titular – 700 lei/an; pregătire anuală obligatorie, circa 1000 lei.

Câștigul este pe măsura muncii și a efortului depus, însă valorile medii de câștig pentru un evaluator sunt cuprinse între 50.000 – 100.000 lei anual. Există și varianta să te angajezi la un cabinet deja existent. În acest caz, salariul mediu în București pentru un evaluator junior (1-3 ani vechime)este, în medie, de 500 euro pe lună, în timp ce acela al unui evaluator cu experiență depășește binișor 1000 euro.