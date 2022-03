Președintele Klaus Iohannis a discutat, marți, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, despre „situația critică” din Ucraina. Președintele a arătat că România va continua să aibă grijă de fiecare cetățean ucrainean care sosește în țara noastră.

I discussed with President @ZelenskyyUa the critical situation in 🇺🇦. RO will continue to take good care of every 🇺🇦 citizen arriving in 🇷🇴. Over 125 trucks with aid, ambulances & fire engines from RO and other 🇪🇺MS have arrived in UA through the humanitarian hub in #Suceava.

