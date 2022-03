Marea Britanie a avertizat, luni, împotriva unor negocieri cu Rusia care să conducă la o ”vindere” a Ucrainei. Britanii au apreciat că orice acord care pune capăt invaziei ruse este necesar să prevadă un mecanism de reimpunere a sancțiunilor vizând Rusia, în cazul unei noi ”agresiuni”, relatează AFP.

Șefa diplomaţiei britanice Liz Truss a susținut că președintele Rusiei nu vrea să negocieze serios și a avertizat că trebuie să se ia măsuri pentru ca Ucraina să nu ajungă să fie vândută.

”Ştim că Putin nu vrea să negocieze serios”, acuză în Parlament şefa diplomaţiei britanice Liz Truss.

Ministrul britanic de Externe l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin de ”bombardarea nevinovaţilor”, în pofida faptului că au loc negocieri. Liz Truss a apreciat că este necesar ”să se facă mai mult” pentru a-l opri pe Putin. Ea a îndemnat, de asemenea, să se acorde atenţie ”pe termen lung”.

”Trebuie să ne asigurăm că viitoarele negocieri nu conduc la vinderea Ucrainei şi la repetarea unor greşeli din trecut”, subliniază ea.

În opinia sa, acordurile precedente nu au adus Ucrainei ”o securitate durabilă”. Lizz Trus a subliniat necesitatea ”restaurării teritoriale” a Ucrainei şi ”tragerii la răspundere a regimului Putin la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ)”.

Sancţiunile impuse Rusiei în ultimele săptămâni ar trebui să nu fie ridicate atât timp cât ”Putin continuă acest război şi are trupe în Ucraina”, subliniază Liz Truss.

Trebuie subliniat că astăzi ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri. Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, şi omologul său rus, Vladimir Putin, ”au convenit că următoarea întâlnire a delegaţiilor ruse şi ucrainene va avea loc la Istanbul”, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Comunicare a Preşedinţiei turce, publicat duminică, relatează CNN. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui turc, Ibrahim Kalin, a declarat duminică, pentru CNN, că negocierile vor avea loc marţi.

Pe de altă parte, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu pentru mass-media sârbe că „există oportunităţi pentru un acord” iar partenerii occidentali ai Rusiei „încep să înţeleagă greşelile grave făcute de-a lungul multor ani”.

„În orice caz, văd că există oportunităţi pentru un acord, întrucât partenerii noştri occidentali încep să înţeleagă greşelile grave făcute de-a lungul multor ani, deşi poate nu o vor spune cu voce tare, din motive de înţeles”, a declarat șeful diplomației din Rusia,

„He is still wantonly bombing innocent citizens across Ukraine”

Liz Truss says „Putin is not serious about talks”, adding ‘we need to ensure that any future talks do not sell Ukraine out or repeat the mistakes of the past’https://t.co/QutiGcjED3

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Q7jgOzdcxJ

— Sky News (@SkyNews) March 28, 2022