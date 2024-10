La cinci ani de la trecerea în neființă a Tamarei Buciuceanu, actorii din celebrul film „Liceenii” (1986) își amintesc cu nostalgie de momentele petrecute alături de talentata actriță.

Dan Cociș, care a interpretat rolul elevului Adrian, și Cristina Deleanu, directoarea din film, au împărtășit, în exclusivitate pentru Click!, amintiri prețioase despre „profesoara Isoscel”, un personaj care a rămas în sufletul românilor.

Cristina Deleanu a povestit că Tamara Buciuceanu ținea foarte mult la ea. Cele două, pe lângă faptul că jucau împreună în multe piese de teatru, vorbeau adesea și la telefon.

De asemenea, Deleanu a explicat că, în turnee, ajungi să cunoști mai bine oamenii. Atunci a fost momentul în care ele s-au împrietenit mai mult.

În plus, aceasta a mai spus că regretata actriță avea un umor ieșit din comun. Actrița a adăugat că Tamara Buciuceanu era foarte legată de tânăra generație de actori.

„Tamara ținea foarte mult la mine, vorbeam adesea la telefon, am jucat împreună și în multe piese de teatru. Era înțelegătoare, plăcută. În „Liceenii” am filmat împreună scena cu broasca, a fost tare distractiv. Nu era genul de profesoară severă antipatică, era profesionistă până în măduvă oaselor, știa ce are de făcut, era un munte de talent.

Dar, în turnee cunoști mai bine oamenii, așa că atunci ne-am împrietenit mai mult, mergeam împreună la cumpărături, avea un haz absolut dement. Iar de tânăra generație de actori era foarte legată, nu era un om scorțos, adora prezența oamenilor, iar ei au iubit-o sincer”, mărturisește Cristina Deleanu.