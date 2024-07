Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea, a dat asigurări că prioritatea social-democraților este economia țării, inclusiv turismul, fiind perioada concediilor de odihnă. Potrivit spuselor sale, în primele patru luni ale acestui an, investițiile străine au crescut cu 34%. În prezent, prognozele de creștere economică sunt „foarte bune”. PIB-ul per capital raportat la puterea de cumpărare a ajuns la 80%. În acest moment, România a depășit Grecia și Ungaria.

„Eu văd ce am reușit să facem în România în această perioadă și mă uit în contextul celorlalte state din regiune, Bulgaria, de exemplu, unde acum două zile guvernul propus nu au trecut de parlament, vor avea iar alegeri anticipate, a șaptea oară cred, un lucru care nu face bine economiei, încrederii, investițiilor străine.

Și văd ce am făcut noi în România, am adus stabilitate, pe primele patru luni investițiile străine au crescut cu 34%, prognozele de creștere economică sunt foarte bune, ultimele statistici Eurostat arată că PIB-ul per capital raportat la puterea de cumpărare a ajuns la 80%, suntem lângă Polonia, am depășit Grecia și Ungaria.

Lucrurile acestea sunt realizate cu această stabilitate politică, care înseamnă încredere pentru mediul de afaceri din România și pentru investitorii străini”, a declarat el, vineri, în cadrul emisiunii TV „Bună dimineața, România!” de pe B1 TV.