Rolul pe care l-a avut Liviu Dragnea în statul paralel: I s-au pus în cârcă toate

Analisttul politic Cozmin Gușă a declarat, la Gold FM, că Liviu Dragnea a fost ”capra gonflabilă” a sistemului pe care îl acuza public. Acesta a mai spus că fostul lider social-democrat a tăcut în loc să facă ceva îmmpotriva demonizării sale. Analistul politic a subliniat că acestuia nu i-ar fi fost greu deloc să blocheze demersul împotriva sa.

Cozmin Gușă a mai spus că Liviu Dragnea a primit indicația să nu facă nimic, pentru ca președintele Klaus Iohannis să apară mai inteligent decât fost lider PSD. Analistul a continuat prin a spune că lui Liviu Dragnea i s-au pus în spate mai multe și că acesta nu a zis absolut nimic.

”I s-au pus in carca toate. Nu a zis nimic. Ceea ce ne arata noua ca conlucrarea cu Coldea si altii din Statul Paralel pentru bani, inavutire, putere, l-au pus in postura de papusa gonflabila a sistemului. A fost lasat sa maraie din cand in cand, sa arate ca se bate el cu statul paralel, dar de fapt toate netrebniciile statului paralel, inclusiv ce a facut statul paralel la 10 august, pentru ca altfel toti cei responsabili din jandarmerie, politie, brigada speciala, ar fi fost deferit justitiei, judecati. Uiteti-va ca nimeni nu a patit nimic si Dragnea, tap ispasitor, de fapt capra gonflabilă”, a declarat Cozmin Gușă.