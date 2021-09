RO-Wine | The International Wine Festival of Romania este primul festival al vinului autohton românesc orientat exclusiv spre piețele de vin premium și de lux. În fiecare an, festivalul oferă o interacțiune directă cu operatorii premium HoReCa și cu oameni pasionați de vin din întreaga lume. An de an, festivalul include vinării din România, Europa și alte regiuni viticole ale lumii, o selecție gourmet impresionantă, cursuri de master organizate de invitați autorizați și evenimente speciale.

Iubitori de vin, responsabili cu mediul înconjurător

Anul acesta, la cinci ani de la prima ediţie, RO-Wine 2021 va reuni la București, în weekend-ul 18 – 19 septembrie, aproape 100 de producători și importatori de vin, precum și jucători pe piața online de vin. Aceştia vor prezenta publicului peste 500 de etichete dintr-un total de 12 ţări, cărora li se vor adăuga delicatesele autohtone sau internaţionale din zona gourmet.

“RO-Wine este un proiect de suflet care, după cinci ani, începe să aibă propria viață. Am încercat, la fiecare ediție, să inventăm lucruri noi, să aducem noi provocări, să aducem în compania vinului anexe surprinzătoare”, spune Marinela Ardelean, co-organizator al festivalului.

Pentru această ediție, spre exemplu, organizatorii festivalului anunță o serie de activări de responsabilizare în rândul participanților, spre a-i încuraja să acorde și o mai mare atenție asupra protejării mediului, reciclând, reducând deșeurile și îndrumarea spre alternative eco. Aceste acțiuni sunt desfășurate împreună cu Reciclad`OR, lider pe piața locală de transfer de reponsabilitate a reciclării ambalajelor, un model pe piața de profil și prin campaniile CSR dezvoltate.

Încă de la lansare, Reciclad’OR a derulat peste 100 de campanii de informare și conștientizare online și offline. Compania a inițiat parteneriate atât cu autoritățile de stat, cât și cu cei peste 700 de parteneri, pentru care a preluat responsabilitatea, pentru realizarea proiectelor de educație, mediu, tradiție și cultură a publicului larg, de la cele mai fragede vârste, cu privire la importanța colectării separate și reciclării deșeurilor de ambalaje.

Invitați internaționali de renume

Participanții la RO-Wine, care doresc să aprofundeze tainele vinului, vor primi răspunsuri la întrebări vechi în cadrul masterclass-urilor găzduite sâmbătă şi duminică.

Robert Joseph, fondatorul revistei Wine International şi al concursurilor International Wine Challenge, va discuta despre motivele pentru care ai putea plăti mai mult pentru un vin, în timp ce educatorul WSET3, Imre Szakacs-Ohra va desluşi tainele “ghicitului” soiului, vechimii şi provenienţei vinurilor. Pentru doritori, toate vinurile disponibile pentru degustare vor putea fi achiziţionate la magazinul festivalului.

„Apreciez interesul si entuziasmul producătorilor de a participa la această ediție aniversară. Totodată îmi exprim bucuria de a fi gazda tuturor vizitatorilor, (fie că sunt din domeniul HoReCa sau prieteni, pasionați de vinuri bune), cât și plăcerea de a socializa la un pahar de vin! Ne vedem la RO-Wine!“, a declarat Liviu Popescu, co-organizator RO-Wine | The International Wine Festival of Romania.

Biletele pentru accesul la festival au fost puse deja în vânzare, în timp ce profesioniștii din piața HoReCa – proprietari, sommelieri, barmani, reprezentanţi – beneficiază de acces gratuit în ambele zile, cu condiţia înregistrării prealabile pe site-ul festivalului.