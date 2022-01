În ziua de astăzi, securitatea și conformitatea în ceea ce privește infrastructura IT reprezintă o preocupare majoră pentru toate tipurile de companii, în condițiile în care sistemele de operare, smartphone-urile, tabletele, laptopurile și alte tipuri de tehnologii stochează și transmit date importante.

Orice încălcare a reglementărilor de securitate cibernetică poate provoca companiilor pierderi uriașe de bani și de imagine. Furnizorii de servicii IT oferă suport în ceea ce privește protecția companiilor împotriva breșelor de securitate și sunt capabili să ia rapid măsuri pentru a le remedia. Un furnizor de servicii IT poate oferi politici, protocoale și proceduri adiționale pentru a asigura conformitatea din acest punct de vedere.

În orice tip de companie dependentă de tehnologie există riscul pierderii datelor, astfel că fără un sistem solid de backup și un proces bine definit de recuperare a acestora, afacerea ta poate avea de suferit. În zilele noastre, există încă multe companii care au ca strategie de backup al datelor stocarea acestora pe servere locale. Chiar dacă și aceasta este o soluție, nu mai este una viabilă pe termen lung. Un sistem solid de backup ar trebui să aibă acum, când lucrul la distanță devine din ce în ce mai mult o constantă, mai multe componente mobile.

Un astfel de sistem este cel de backup în cloud și poate fi pus la punct și administrat în mod profesionist numai de către un furnizor specializat în servicii IT.

Ce riscuri implică lipsa unui sistem de solid de backup pentru compania ta?

Înainte de orice, un sistem solid de backup previne întreruperile operațiunilor de business, fapt ce poate avea un impact negativ semnificativ asupra afacerii tale. Companiile care se confruntă cu defecțiuni tehnice ale infrastucturii IT își pierd productivitatea, iar altele își pot pierde efectiv clienții, dacă serviciile oferite acestora se întrerup. Spre exemplu, dacă serviciul tău online nu este disponibil pentru clienți atunci când au mai mare nevoie de el, aceștia se pot reorienta și căuta soluții alternative.

Computerele și laptopurile sunt, de regulă, predispuse la defecțiuni tehnice și pot ceda fizic în orice moment, mai ales după o perioadă mai îndelungată de funcționare. Într-o astfel de situație, fără un sistem eficient de backup în cloud al datelor la îndemână, angajații tăi vor fi pierdut toată munca dintr-o zi întreagă de lucru. Dacă hard disk-urile calculatoarelor cedează, fișierele stocate local se vor pierde, fapt ce va avea un impact semnificativ asupra productivității afacerii tale. Un sistem solid de backup în cloud implementat de un furnizor specializat de servicii IT va elimina, astfel, pierderea muncii tale și pe cea a angajaților tăi.

În plus, colaborarea cu un furnizor de servicii IT îți poate pune la adăpost business-ul de o eventuală răspundere juridică. Conform noilor reglementări generale privind protecția datelor (GDPR), o companie poate fi trasă la răspundere din punct de vedere legal în cazul unei breșe de securitate în infrastructura IT, ce are drept consecință pierderea de date. Iar penalitățile în acest caz nu sunt deloc de ignorat, acestea putând ajunge până la 4% din cifra de afaceri anuală a companiei tale.

Anul 2022 va fi un an în care profesioniștii din infrastructura IT își vor aloca timp și resurse pentru a face față direct acestor provocări. Adoptarea tehnologiei care centralizează operațiunile și introduce instrumente proactive de identificare a problemelor sunt pași-cheie necesari pentru a se adapta la această nouă realitate.

Ce înseamnă backup-ul în cloud pentru afaceri?

Backup-ul în cloud este un serviciu în care datele și aplicațiile de pe serverele unei companii sunt salvate și stocate pe un server aflat la distanță. Companiile aleg să facă backup în cloud pentru a-și păstra fișierele și datele disponibile în cazul unei defecțiuni a sistemului local, al unei pene de curent sau al unui dezastru natural.

De obicei, clienții unei companii ce oferă servicii IT specializate fac backup sau își recuperează datele și aplicațiile folosind un browser web sau o interfață pusă la dispoziție de furnizorului de servicii. Backup-ul în cloud a devenit o necesitate pentru multe dintre companiile de astăzi, acestea stocând cea mai mare parte, dacă nu integral, din datele și aplicațiile esențiale activității lor pe astfel de servere aflate la distanță.

Având în vedere că, de regulă, peste 90% dintre hard disk-uri funcționează defectuos de la an la an, backup-ul local nu este suficient pentru a-ți proteja afacerea. În cazul unui eveniment în urma căruia au loc pierderi importante de date, o soluție puternică de backup pusă la punct de un furnizor specializat de servicii IT ar trebui să-ți permită să le recuperezi și să-ți ofere posibilitatea de a-ți relua activitatea în cel mai scurt timp posibil.

Atunci când alegi să utilizezi stocarea în cloud, îți poți accesa datele de oriunde în lume, atâta timp cât ai acces la Internet, iar membrii echipei tale pot lucra și colabora de la distanță ori de câte ori este necesar.

De ce ai nevoie de servicii IT specializate pentru compania ta?

Ușurința în utilizare și viteza de stocare a datelor tale de producție în cloud vor îmbunătăți automat și nivelul de protecție și de recuperare al acestora. Datele stocate în cloud se actualizează la fiecare câteva secunde pentru a reduce la minim impactul pierderilor, în cazul apariției unei defecțiuni tehnice locale.

Pentru a pune la punct un sistem de funcționare bazat pe cloud și pentru a crea un backup eficient al datelor tale, soluția este să lucrezi cu o echipă profesionistă de asistență IT. Un sistem solid de backup al datelor necesită într-adevăr o investiție inițială, însă un plan de recuperare în caz de dezastru îți va fi economisit mai mult timp și mult mai mulți bani decât ar face-o reconstruirea afacerii de la zero. Dacă administrezi o companie și ai nevoie de backup în cloud sau de servicii IT, DAB MSP te poate ajuta imediat, oriunde te-ai afla în Romania.

Companiile au nevoie de serviciile IT eficiente oferite de un furnizor de încredere. Lipsa angajaților cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona o întreagă rețea sau un personal IT suprasolicitat nu poate duce decât la ineficiență și instabilitate. Colaborarea cu un furnizor specializat în servicii IT nu este deloc de ignorat, căci dintr-un astfel de parteneriat nu ai decât de câștigat, în calitate de manager al unei companii. În plus, soluțiile oferite de furnizorii de servicii IT îți permit să desfășori operațiuni mai eficiente, mai durabile, dar și mai rentabile, în baza unui abonament lunar fix.

Colaborarea cu un furnizor specializat de servicii IT oferă beneficii financiare companiilor, prin reducerea considerabilă a costurilor de funcționare. Un astfel de parteneriat te poate ajuta să ții sub control cheltuielile și să crești rentabilitatea afacerii tale. În mod normal, o infrastructură IT adecvată construită intern presupune costuri cu forța de muncă specializată, costuri de mentenanță și de licențiere software, dar mai ales costuri cu partea hardware. Toate acestea depășesc cu mult prețul unui abonament lunar plătit unui furnizor de servicii IT.

Parteneriatul cu un furnizor de servicii IT îți oferă scalabilitate și flexibilitate pentru a-ți crește business-ul, într-un mod pe care o echipă IT internă nu ți-l poate oferi. Datorită plăților lunare fixe, vei putea prognoza mai ușor cheltuielile legate de infrastructura IT a companiei tale, având astfel posibilitatea de a planifica noi îmbunătățiri sau proiecte de o mai mare anvergură. Serviciile IT specializate joacă, așadar, un rol important în eficientizarea costurilor și în creșterea ROI-ului companiei tale.