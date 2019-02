"Am scos ţara din noroi, ne-a spus astăzi premierul Viorica Dăncilă. Cu alte cuvinte, PSD v-a civilizat, măi românilor. PSD v-a tras asfalt la poartă. Premierul crede că dacă repeţi la nesfârşit o minciună, ea devine adevăr.

Doamna Dăncilă, îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar dumneavoastră, NU ne-aţi scos din noroaie, iar banii pe care i-aţi fluturat astăzi în faţa primarilor nu vor ajunge pentru drumuri, şcoli sau spitale. Și ştiţi de ce? Poate ar trebui să vă spună consilierii: mai bine de 10% din drumurile României sunt de pământ. Moldova este azi ruptă de restul ţării. 2 şcoli din 10 au grupul sanitar în curte şi fără apă caldă, 2 din 10.

Deci, doamna Dăncilă, nu ne-aţi scos din noroi. Cred că mai degrabă ne afundăm în noroi", a spus Denise Rifai în debutul ediţiei de luni seara a emisiunii Talk News.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, prin intermediul programelor PNDL, a fost scoasă ţara din noroaie şi că din cele aproape 12.700 de investiţii peste 10.000 au fost în mediul rural.

„Avem nevoie de politici unitare coerente, adaptate spaţiului comun european şi pentru aceasta trebuie să găsim împreună soluţiile necesare pentru dezvoltarea comunităţilor pe care cu onoare le reprezentaţi. Anul trecut am participat în premieră la acest eveniment şi am prezentat principalele obiective pe care atât eu, cât şi Guvernul pe care îl conduc dorim să le îndeplinim cu privire la susţinerea autorităţilor locale, în special cele din mediul rural şi astfel permiteţi-mi să vă prezint o scurtă informare cu privire la realizările noastre din anul 2018. Succesul programului PNDL 1, introdus de ministrul Dezvoltării din acea vreme, domnul preşedinte Liviu Dragnea, mi-a dat certitudinea ca acesta trebuie continuat. Astăzi avem PNDL, programul de care depind şansele de dezvoltare a multor comunităţi. Cu ajutorul acestor programe am scos ţara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic", a spus Viorica Dăncilă.