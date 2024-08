Creștere istorică în originarea creditelor ipotecare

Originarea de noi credite ipotecare marchează o evoluție istorică, în creștere cu 87% față de S1 al anului 2023, susținută de soluțiile optime de finanțare ipotecară. Alpha Bank Romania este recunoscută pentru expertiza în domeniul creditării ipotecare, oferind o suită completă de produse de finanțare, inclusiv opțiuni cu dobânzi fixe pentru primii cinci ani sau cu dobânzi variabile în lei sau euro, care răspund nevoilor tuturor nevoilor clienților, fie că este vorba de achiziționarea sau construirea unei locuințe.

În plus, banca oferă soluții dedicate clienților care se orientează spre locuințe eficiente din punct de vedere energetic, prin intermediul creditului „Alpha Green”. Alpha Bank Romania a continuat să finanțeze achiziția de locuințe în primul semestru și prin programul Noua Casă, ediția 2024.

Volumul creditelor de consum, nou acordate, a înregistrat un salt de 9%, față de aceeași perioadă a anului trecut, impulsionat de o cerere crescută pentru finanțare personală. În același timp, designul inovator al produselor și serviciilor de creditare de la Alpha Bank a jucat un rol esențial în această creștere facilitând accesul la finanțare mai atractivă pentru clienți.

Depozitele clienților Alpha Bank, în creștere cu 15%

Depozitele clienților au atins 3,5 miliarde euro, în creștere cu 15%, față de aceeași perioadă a anului precedent, un rezultat care confirmă adaptarea permanentă a băncii la diverse nevoi financiare ale clienților prin oferirea unei game diversificate de depozite care asigură flexibilitate și randamente competitive.

În ceea ce privește tranzacțiile comerciale procesate de către bancă prin soluțiile de tip POS, Alpha phonePOS și e-commerce oferite comercianților din zona de retail, s-a înregistrat o creștere anuală robustă de 24%.

Alpha Bank România a făcut progrese semnificative în digitalizarea serviciilor sale, acesta reprezentând un obiectiv esențial al strategiei de dezvoltare și transformare. Banca a direcționat în prima parte a anului noi investiții în dezvoltarea platformelor de banking digital, pentru a oferi clienților o experiență cât mai fluidă.

Din luna mai, Alpha Bank a lansat o nouă opțiune prin oferirea Asigurării Opționale Plan de Protecție, pentru credite și carduri de credit, într-un proces 100% digital. Aceasta vine în completarea ofertei existente de credite de consum negarantate și carduri de credit, care pot fi obținute complet online.

Lansarea serviciului Alpha Credit Card 100% online permite obținerea unui card de credit în maximum 30 de minute, oriunde și oricând, fără a fi necesară prezența fizică în sucursale. De asemenea, o nouă funcționalitate a fost adăugată asistentului virtual Dana, care oferă servicii automatizate de asistență clienți prin webchat, permițându-le astfel acestora să interacționeze rapid cu banca pentru solicitări de tip self-service.

Susținerea dezvoltării economice prin finanțare personalizată

Alpha Bank România continuă să susțină dezvoltarea sectoarelor economice cheie prin furnizarea de soluții financiare personalizate.

Prin participarea la programele de pre-finanțare a subvențiilor APIA, banca facilitează accesul fermierilor la capitalul de lucru necesar desfășurării activităților agricole curente, contribuind la consolidarea sectorului agricol și la creșterea economiei României.

Alpha Bank s-a alăturat Programului IMM Plus, care include șase sub-componente: IMM România Plus, AGRO Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Rural Plus și Innovation. Programul oferă garanții și granturi pentru capital de lucru și investiții, sprijinind start-up-uri, întreprinderi mici, mijlocii, companii mici cu capitalizare de piață medie și companiile mari.

Parteneriat strategic cu Fondul European de Investiții

Tot în sprijinul IMM-urilor, Alpha Bank continuă parteneriatul strategic cu Fondul European de Investiții (FEI), oferind solutii de finantare flexibile și competitive susținute de garanții FEI de 30% și 70%. Aceste finanțări, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, vizează creșterea valorii adăugate în mediul de afaceri și tranziția către o economie verde. Companiile mici și mijlocii eligibile pot accesa resurse financiare esențiale pentru dezvoltare, consolidând astfel mediul de afaceri din România.

Ca parte a unui consorțiu, alături de alte bănci sistemice, Alpha Bank a intermediat o facilitate de credit sindicalizat în valoare de 200.000.000 EUR pentru a sprijini refinanțarea dezvoltării a 40 de clădiri logistice și industriale verzi (Green buildings) de clasa A, deținute de CTP, cel mai mare dezvoltator şi administrator listat de spaţii industriale şi logistice din Europa continentală.

Prin această serie de inițiative și parteneriate, banca promovează și susține inovația și dezvoltarea economică în România, contribuind la crearea unui mediu de afaceri competitiv și sustenabil.