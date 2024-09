Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România din surse regenerabile, trebuie să stocheze o cantitate de apă de 2 TWh, conform unei hotărâri de guvern. Aceasta vine într-un context în care vara aceasta a fost una dintre cele mai secetoase din ultimul deceniu. Diferența de producție față de anul trecut, când s-a înregistrat un record de 18,1 TWh, este de 3,8-4 TWh.

În ciuda acestor dificultăți, Hidroelectrica reușește să genereze aproape jumătate din energia produsă în țară. Sectorul energetic a resimțit o presiune considerabilă în timpul verii, în special în orele de vârf, din cauza temperaturilor ridicate.

„Am văzut în această vară că, la un consum de 8.000-8.500 de megawați pe oră, sistemul energetic a făcut cu greu față. Se întâmplă în fiecare vară, mai cu seamă acum, că am avut un an care a suferit foarte mult din punct de vedere al hidraulicității. Este cel mai secetos an din ultimii 10, deci asta influențează foarte mult”, a declarat Karoly Borbely, la Gândul Green.

Pentru a maximiza producția de energie, în ciuda hidraulicității scăzute, Hidroelectrica a operat toate unitățile disponibile timp de mai multe zile.

„Cel mai secetos an din ultimii 10 a avut un impact asupra producției de aproape 3,8-4 terawați diferență față de anul trecut, an în care am avut o producție record de 18,1 terawați pe oră. Deci vorbim acum de un an în care am suferit din cauza lipsei de hidraulicitate, dar în care toată vara am reușit să producem zile la rând, cu aproape tot ce aveam funcțional și disponibil, undeva jumătate din energia electrică a țării”, a adăugat CEO-ul Hidroelectrica.