Klaus Iohannis a scăzut vertiginos în preferințele românilor, iar partidul său de suflet, PNL, s-a prăbușit la pachet cu el. Politologul Alina Mungiu Pippidi, a explicat, în emisiunea „România lui Cristache”, de ce șeful statului să extrem de prost în sondaje. În plus față de datele sondajului, există și o analiză realizată de specialiștii think tank-ului britanic Oxford Analytica care arată că președintele s-ar afla acum în cădere liberă.

Alina Mungiu Pippidi a susținut că unul motivele acestei prăbușiri este legată de atitudinea autosuficientă a cuplului Iohannis.

„Mie mi se pare că Iohannis și doamna Iohannis s-au dovedit niște oameni destul de autosuficienți și foarte preocupați numai de cum arată ei. O mulțime de gesturi pe care Iohannis le-a promis la început, când credeam că e președintele societății civile, am stat toți nopți întregi, treji pe Facebook ca să-l alegem. El a făcut niște promisiuni minunate, că vom vorbi numai de cărți pe mandatul lui. Era un enorm de mare entuziasm”, a observat Alina Mungiu Pippidi.

Legătura lui Iohannis cu serviciile secrete și percepția românilor

Ea a mai spus că o altă explicație este legată de faptul că cetățenii au o percepție tot mai clară a tolerării de către Klaus Iohannis a forței tot mai mari a serviciilor secrete. Adică inversul angajamentului luat de președinte în campaniile sale electorale, când promitea că va rezolva problema influenței prea mari a serviciilor.

„N-am avut niciodată o majoritate suficientă în Parlament care să nu fie conectată cu serviciile secrete, ca să putem da o lege e veritabil control al Serviciilor Secrete. În acest timp, datorită slăbiciunii partidelor politice, Serviciile Secrete au devenit foarte puternice și chiar au preluat o parte din aceste rețele de influență cu impact economic”, a subliniat politologul. Aceasta a completat că Iohannis nu a avut experți lângă el, un motiv în plus care explică cedarea sa în fața serviciilor. „Era complet nepregătit să fie președinte”, a conchis Alina Mungiu Pippidi.

PNL este un partid nereprezentativ

O altă explicație vine din relația deficitară dintre președinte și partidul care l-a susținut în cariera sa politică. PNL cunoaște, de altfel, o scădere la fel de mare ca Iohannis în sondajele de opinie.

„PNL este un partid nereprezentativ. Alegeri nu sunt în stare să câștige, ca să spui că vor face un guvern în jurul PNL, n-au nicio mare idee, nicio mare doctrină, pe vremuri aveau un think tank. Eu am crescut cu institutul de studii liberale, unde aveau loc dezbateri, era antrenat tineretul. Astăzi nu mai există nimic. Deci tot ce are PNL, îl are pe președintele Iohannis și el are serviciile secrete și mai ales anumite grupuri din serviciile secrete care au format rețele de influență”, a argumentat politologul Alina Mungiu-Pippidi.