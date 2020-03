Participanții la videoconferință, respectiv antreprenorii principalelor obiective de infrastructură rutieră și feroviară alături de reprezentanții managementului CFR infrastructură, CNAIR și Metrorex, au prezentat ministrului Lucian Bode principalele probleme care au apărut în ultima perioadă, dar și soluțiile pe care le-au identificat pentru rezolvarea acestora, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel, constructorii au prezentat principalele măsuri pe care le-au adoptat pentru asigurarea siguranței angajaților la locul de muncă precum și cele prin care au realizat aprovizionarea cu materialele de construcții necesare desfășurării activității. Totodată aceștia au informat conducerea Ministerului în legătură cu anumite aspecte administrative referitoare la procedurile de avizare, exproprieri și relocarea unor utilități aflate pe traseul obiectivelor de infrastructură.

Declarația lui Lucian Bode

”Așa cum dumneavoastră v-ați dezvoltat afacerile, aici, în România, astăzi, mai mult ca oricând, vă cer să continuați lucrul pe șantiere, dar cu asigurarea condițiilor de siguranță pentru sănătatea angajaților voștri. Lucrătorii voștri trebuie să aibă toate materialele necesare pentru igiena lor astfel încât totul să se desfășoare cu respectarea tuturor normelor de protecție în vigoare.

Vreau să vă transmit că domeniile vitale ale economiei trebuie să funcționeze. Sistemul energetic, cel financiar-bancar și cel al transporturilor sunt extrem de importante pentru orice economie. Infrastructura și construcțiile sunt domenii complementare pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei noastre care trebuie să aibă o continuitate în această perioadă extrem de grea prin care trecem, nu numai noi ca țară, ci întreaga societate.

Avem bani alocați pentru proiecte, prin bugetul pe anul 2020. Trebuie să știți că dacă munciți, vă veți primii toți banii pe ceea ce trimiteți la decontare. Aici vreau să vă atrag foarte tare atenția, să vă plătiți subcontractorii, furnizorii sau prestatorii de servicii. E vital ca aceste firme, care sunt românești, să aibă continuitate, să aibă siguranța că își vor primii la rândul lor banii. V-ați asumat prin contracte, anumite termene de realizare a lucrărilor. Vă rog să vă respectați termenele contractuale!

Știu că industria din domeniu poate avea unele carențe de funcționare privind aprovizionare cu materiale, dar vă asigur că la nivelul ministerului am luat măsurile necesare astfel încât transportul și aprovizionarea să se facă cu regularitate. Precum bine știți, am rezolvat situația transportului de marfă necesar și sectorului de construcții, astfel încât acesta să se desfășoare în continuare cu celeritate. Am purtat discuții cu omologii mei din statele europene pentru crearea de culoare de tranzit pentru toate transporturile de mărfuri care impactează inclusiv cu domeniul dumneavoastră de activitate.

Știu că e posibil să întâmpinați probleme de ordin economic, dar prin măsurile pe care Guvernul le ia, veți putea trece cu bine această perioadă grea pentru întreaga industrie din România. Mai devreme sau mai târziu această criză se va termina. Prin accelerarea marilor proiecte de infrastructură vom avea șansa să recuperăm rapid decalajele acumulate. Ținta mea actuală este să finalizăm cât mai repede obiectivele aflate în diverse stadii de execuție, dar și lansarea de noi proiecte majore de infrastructură”, a spus ministrul Lucian Bode.