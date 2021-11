Aflat la cea de a IV-a ediție, Capital Top 300 Companii prezintă nu doar cele mai profitabile companii ce activează pe piața din România, ci și acele business-uri care pun accentul pe cele mai mici detalii, cele care au lideri pentru firmele lor și nu doar șefi, cele care au inspirație și pot depăși orice context, astfel încât să rămână eficiente şi performante chiar și într-o perioadă marcată de numeroase crize: sanitară, economică, politică.

500 de companii analizate, mii de date financiare filtrate – de la cifre de afaceri până la fondurile de salarii – zeci de întrebări adresate firmelor intrate în „vizorul“ redacției Capital. Acestea sunt ingredientele ediției din acest an a „Top 300 de companii“.

Pentru realizarea acestui top, redacția Capital a analizat evoluția a 500 de companii care au însumat o cifră de afaceri de 673 miliarde de lei și un profit de 22,6 miliarde lei în 2020.

Avem companii noi în topul nostru, avem companii care și-au dublat cifra de afaceri, care au înregistrat la capitolul profituri creșteri de peste 1000% și unele care au angajat sute de oameni în pandemie. Toate aceste date le-am pus în contrast cu cele din 2019 pentru a vedea dacă vârful economiei românești a câștigat sau nu de pe urma pandemiei, ca imagine generală.

Pentru a înțelege imaginea de ansamblu, am păstrat aceeași regulă ca anul trecut: dintr-o listă de aproximativ 500 de firme, cele mai mari din România, am aplicat un sistem de calcul. În urma lui, am obținut punctaje pentru fiecare companie în câte 5 categorii: cifra de afaceri, evoluția cifrei de afaceri, profit, profitabilitate și numărul de angajați.

Capital Top 300 Companii, ediţia 2021, cuprinde companii ce activează în domenii precum: agricultură, bănci, construcții, energie, logistică, retail, IT, industrie grea, auto și farmaceutică.

Marii învingători au fost actorii din retail și transporturi, în timp ce cele mai mari probleme le-au înregistrat jucătorii din energie.

Te invităm să vezi cum s-au descurcat toate marile companii care activează în România într-un an care ne-a pus la grea încercare pe toţi din Capital Top 300 Companii, ediţia 2021.

