Reuşită importantă pentru boxul românesc!

Ronald Gavril: Sunt în culmea fericirii să aduc prestigiul WBC înapoi acasă, în România

Pugilistul român Ronald Gavril este noul deţinător al titlului vacant WBC Continental Americas la categoria semigrea.

Boxerul l-a învins pe Khainell Wheeler din Statele Unite într-un meci desfăşurat pe durata a opt runde, la Cow Palace din Daly City (California).

„Este oficial! Am făcut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental American și am adus gloria în România!

Vă mulțumesc tuturor fanilor mei pentru susținerea neobosită! Această victorie este dedicată fiecăruia dintre voi și împreună am făcut istorie!

Sunt în culmea fericirii să aduc centura WBC Intercontinental American și prestigiul WBC înapoi acasă, în România.

Această victorie este un semnal puternic că boxul nostru este puternic și talentat și sunt onorat să reprezint țara mea cu mândrie pe scena mondială.

A fost un meci epic și intens, dar am dat tot ce am mai bun și am ieșit învingător! Această victorie este un moment definitoriu al carierei mele și un semnal clar că munca și dedicarea aduc rezultate.

Vă mulțumesc din nou tuturor celor care au urmărit transmisiunea live pe pagina mea de Facebook. Susținerea voastră este vitală pentru mine și împreună am făcut această victorie posibilă!

Să sărbătorim această victorie senzațională și să ne pregătim pentru realizări și mai mari în boxul nostru din România!”, este mesajul postat de Ronald Gavril pe pagina sa de Facebook, duminică dimineaţă.

Întreaga partidă poate fi vizionată la finalul acestui articol.

Pugilistul român a bifat victoria cu numărul 23 la profesionişti

Ronald „The Thrill” Gavril, în vârstă de 36 de ani, a înregistrat astfel cea de-a 23-a victorie la profesionişti (18 KO), bilanţul său fiind completat de 3 înfrângeri.

Pugilistul român are acum cinci victorii consecutive, precedentele patru prin KO tehnic, dar ultimele două confruntări au avut loc la semigrea, după ce anterior a boxat la supermijlocie.

Americanul Khainell Wheeler (29 ani) a suferit a treia sa înfrângere la profesionişti (1 KO), palmaresul său cuprinzând şi 7 victorii (6 prin KO), notează Agerpres.

Ronald Gavril, înainte de meci: Sunt pregătit să câștig, nu contează cine este adversarul

„Sunt pregătit să câștig meciul, nu contează cine va fi în fața mea. (…)

Vorbesc foarte rar cu ei (cei din familie – n.r.) în ultima săptămână pentru că sunt concentrat pe meci. Familia mea, frații mei sunt lângă mine. Vreau să-i fac fericiți și nu numai pe ei, ci și pe toată România.

Românii care mă susțin de mulți ani de zile, vor veni cu steagurile acolo”, spunea Ronald Gavril pentru Sport.ro, în urmă cu câteva zile.