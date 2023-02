A fost petrecere mare în familia lui Mihai Leu!

Mihai Leu a împlinit 54 de ani! Povestea de viaţă incredibilă a campionului român

Primarul campion mondial român la box profesionist, devenit apoi pilot de raliuri, unde are în palmares titlul de campion naţional, a împlinit luni, 13 februarie, vârsta de 54 de ani.

Povestea sa este una cu adevărat special. Devenit campion mondial de box la juniori în 1987, Mihai Leu a fugit apoi în Germania, ascuns într-un camion, sub scaunul şoferului. După căderea regimului comunist, el s-a întors în ţară.

Cel mai important moment din cariera sa venea pe 22 februarie 1997, atunci când a cucerit centura mondială la categoria semimijlocie a versiunii World Box Organization (WBO). Meciul de 12 reprize a fost disputat împotriva lui Santiago Samaniego din Panama.

Câteva luni mai târziu, pe 20 septembrie, Mihai Leu reuşea să îşi păstreze titlul mondial, după ce îl învingea pe irlandezul Michael Carruth, tot la capătul unui meci care a durat 12 reprize.

Din păcate, din cauza unei accidentări la braţ, campion român a fost nevoit să se retragă din activitate. Palmaresul său din ring indică 28 de meciuri, 28 de victorii, 10 prin KO.

Mihai Leu a demonstrat apoi că este extrem de talentat şi atunci când vine vorba de raliuri, el devenind campion naţional la acest sport cu motor în anul 2003.

Cum a reuşit să învingă cancerul: „Sportul m-a ajutat foarte mult, pentru că în ringul de box iei lovituri”

Sportivul a trecut şi plin clipe mai puţin plăcute, viaţa fiindu-i pusă în pericol. În 2014, a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: suferea de cancer la colon.

După două luni petrecute în spital, două operaţii, chimioterapie, plus un tratament la Viena, Mihai Leu a reuşit să se vindece.

„Am avut multe momente grele în viață, dar cred că întotdeauna este cel mai important să înveți din greșeli, să fii optimist, să ai puterea să treci peste ele.

Sportul m-a ajutat foarte mult, pentru că în ringul de box iei lovituri. Trebuie să fii în stare să rămâi în picioare, să-ți păstrezi calmul.

Tot ce am făcut în sport m-a influențat și în viața de zi cu zi. Sunt bine, sunt chiar foarte bine, mă simt bine. E totul în regulă.

Cel mai important lucru este că am o familie minunată și mă înțeleg foarte bine și cu soția și cu băiatul. În rest, sincer acum, dacă am 100 de lei în buzunar sunt fericit, dacă am numai 5, sunt la fel de fericit”, declara Mihai Leu pentru Click într-un interviu acordat în 2022.