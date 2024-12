RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare: Peste 3 miliarde de ambalaje au fost returnate de consumatori

Ministerul Mediului anunță, sâmbătă, că se împlinește un an de la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare, descris ca „cel mai bun exemplu de sustenabilitate și inovație din ultimii 30 de ani în economia circulară din România”.

În primul său an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare a permis returnarea a peste 3 miliarde de ambalaje de către consumatori, iar rata de colectare în luna noiembrie a atins 76%. Între decembrie 2023 și noiembrie 2024, 2,68 miliarde de ambalaje SGR au fost direcționate către stațiile de reciclare, ceea ce reprezintă 88% din cantitatea totală colectată.

Ministrul Mircea Fechet a subliniat că România are potențialul de a deveni un model de bune practici în domeniul economiei circulare, datorită progreselor semnificative realizate de autorități, retaileri, cetățeni și reciclatori. Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare a dus la o schimbare remarcabilă în comportamentul populației, care a devenit mai responsabilă față de mediu și mai preocupată de reutilizarea resurselor prin reciclare.

Astăzi, aproape toți românii sunt familiarizați cu acest sistem, iar mai mult de 60% dintre ei returnează ambalaje în mod regulat. Sistemul de Garanție-Returnare din România este cel mai mare complet integrat la nivel global și al doilea ca mărime, după cel din Germania, iar datorită acestuia, țara noastră a devenit mai curată.

