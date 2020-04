Germania este țara cu cel mai ofensiv proiect de testare a populației, iar rezultatele se văd. Are aproape 90.000 de cazuri confirmate cu COVID-19 și doar 1200 de decese. Adică un procent de numai 1,3% decese din total cazuri confirmate. Italia are un procent de aproape 11% de morți din totalul cazurilor confirmate. Germania este depașită în lume, la acest capitol, doar de Israel, care are 0,5% decese din total cazuri. România esta astăzi la puțin peste 4%.

Există semne că ritmul de răspândire a coronavirusului încetineşte uşor în Germania şi ultimele date dau ”puţină speranţă”, dar este prea deveme pentru a relaxa restricţiile impuse în vederea limitării epidemiei, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel într-un discurs înregistrat.

Merkel ”amână” Paștele cu un an

”Este adevărat că ultimele cifre ale Institutului Robert Koch, aşa ridicate cum sunt, aduc foarte prudent puţină speranţă”, afirmă şefa guvernului de la Berlin, adăugând însă că lupta împotriva coronavirusului este o ”sarcină herculeană” şi este ”cu siguranţă prea devreme pentru a relaxa măsurile privind restricţiile în viaţa publică” instituite cu scopul de a frâna răspândirea acestui virus.

”Guvernul şi eu personal ne gândim cum putem realiza simultan două lucruri: asigurarea protejării sănătăţii tuturor şi începerea unui proces prin care viaţa publică să revină pas cu pas”, a explicat în continuare Merkel, aflată până în această zi în carantină la domiciliu după ce a avut contact cu un medic confirmat pozitiv, dar cele trei teste pe care ea le-a făcut au ieşit toate negative.

”Guvernul german face tot ce poate pentru a asigura că economia rezistă testului coronavirusului”, promite şefa executivului.

Cât despre sărbătorile care se apropie, ea a transmis că în anii următori ”vor fi alte sărbători de Paşte la care vom putea să ne urăm fără restricţii ”Paşte Fericit”, îndemnându-şi astfel concetăţenii să respecte în continuare măsurile de distanţare socială.

Punctul de inflexiune

Potrivit directorului institutului Robert Koch, Lothar Wieler, aceste măsuri încep să dea rezultate în Germania, astfel că de câteva zile o persoană purtătoare a virusului infectează în medie doar o singură altă persoană, după ce în ultimele săptămâni o persoană infecta în medie alte 5-7, iar acum ”rata de reproducere” a virusului pare să se stabilizeze.

”Dacă această rată coboară sub 1”, deci dacă o persoană infectează în medie mai puţin de o persoană, ”atunci epidemia va diminua uşor”, acesta este obiectivul nostru”, a precizat Lothar Wieler.

Spre deosebire de Spania, Italia sau Franţa, Germania nu a decretat o izolare strictă a populaţiei, dar toate şcolile şi majoritatea magazinelor sunt închise, a fost interzisă prezenţa în spaţiul public a mai mult de două persoane împreună şi este încurajat lucrul de acasă.

Germania avea vineri după-amiază confirmate 89.451 de cazuri de COVID-19, cu 4.657 mai multe faţă de ultima raportare, în timp ce numărul deceselor a ajuns la 1.208. Dar această ţară efectuează testări extinse pentru coronavirus şi nu se limitează la testarea cazurilor suspecte sau a celor mai grave.