Stafful președintelui Trump consideră ca are mai multe șanse de realegere dacă face o anexare teritorială în stilul Putin. Din păcate țarul american nu are la îndemână o Crimee sau un Donbass. Ocuparea Canadei ar fi o glumă proastă, ar râde până și curcile pregătite să sărbătorească Ziua Recunoștinței. Invadarea Mexicului ar fi o mare ironie. Americanii s-ar împiedica de propriul gard. Și cum ar suna comanda: “Soldați, vă ordon: treceți Rio Grande!” ?

În aceste condiții vitrege geografic echipa lui Trump a pus ochii pe Republica Mântuleasa. Oferta este ca teritorul nostru să intre în uniunea statelor americane, dar fără autonomie și fără păduri după modelul Harghita & Covasna. În schimb vom primi o stea pe drapel, un Trump Tower să-l ridicăm în cartier și propriul model de șepcuță: “Make Mântuleasa Great Again!”

Deal-ul are părțile lui bune, fără discuție. Brandul de țară al Republicii Mântuleasa ar primi un impuls pe care nu-l cumperi cu toți banii din lume. Vom putea adopta dolarul ca monedă mult mai repede decât vor trece la euro vecinii din România. E bun și Turnul ca magnet imobiliar, doar că la regimul de înălțime din zonă, fără zgârie nori, va fi mai degrabă un Turnuleț Trămpuț.

Oferta are și părți mai puțin bune. Dacă după The American Anschluss lucrurile merg prost în Republica Mântuleasa, noi nu putem da vina pe mexicani fiindcă nu avem. În cartier nu s-a deschis nici măcar un restaurant mexican. E unul abia peste graniță, lângă Calea Moșilor. Nu putem învinui imigranții în general pentru că toți cetățenii Republicii au venit din altă parte. Asta este realitatea, suntem un popor de imigranți din alte cartiere și din alte orașe.

Nu demult a fost și o manifestație. S-au împărțit tricouri de culoare n—-ă inscripționate cu a-b: “Viața în Mântuleasa contează!” N-am putut să-i oprim, căci nu avem poliție! Nici arme nu purtăm, fir-ar să fie, dacă nu punem la socoteală manelele cu rază medie de acțiune. Nu ducem niciun război comercial. E complicat să impui tarife pe tranzacțiile cu gogonele din Obor.

Cu cât mă gândesc mai mult cu atât îmi dau seama că suntem o populație prea lipsită de măduvă în os pentru o Americă măreață, prea bleagă pentru a-l sluji viguros pe Trump. Am vrea noi să fim subiecții lui, dar predicatele ar fi prea divergente. Mare noroc că nu avem drept de vot. Cine știe câți antitrumpiști neidentificați bântuie prin diaspora?

Dar, ce surpriză! Tocmai am primit un mesaj de la Berna. Propunerea este să devenim “Cantonul Mântuleasa”. OK! cu o condiție: dacă ne vor în Confederație trebuie să mai adauge o cruciuliță pe steagul elvețian. Negociem, că doar n-am citit degeaba “The Art of the Deal” de Donald J. Trump.