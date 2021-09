CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

RENATE WEBER: De când sunt Avocatul Poporului, din iulie 2019, mi-am propus să folosesc toate pârghiile instituționale pe care le am pentru a apăra drepturile și libertățile oamenilor. In 2020, din cauza crizei sanitare, ne-am confruntat cu o situație cu totul ieșită din comun și mare parte din activitatea noastră a fost orientată către respectarea drepturilor și libertăților constituționale în contextul combaterii pandemiei și restricționărilor în starea de urgență și apoi în starea de alertă. Am muncit mult, poate mai mult decât în alți ani, cu convingerea că fiecare intervenție a Avocatului Poporului era și este în folosul societății românești. Dacă ar fi să vorbesc de un proiect, acela ar fi încercarea de a convinge societatea românească, deopotrivă autoritățile și cetățenii, să respecte litera și spiritul Constituției noastre, mai ales când e vorba de drepturi și libertăți, Avocatul Poporului fiind garantul constituțional al acestora.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

RENATE WEBER: Aș identifica două momente în care cariera mea și implicit viața mea s-au schimbat radical. La începutul anilor ‘90 eram avocat, schimbarea de regim a făcut posibilă obținerea unor câștiguri substanțiale, îmi mergea foarte bine, dar în același timp voluntariam mult în societatea civilă, practic înființând primele organizații neguvernamentale de drepturile omului. In 1993 am decis să mă dedic în întregime muncii din societatea civilă, am renunțat la avocatură și am lucrat 100% în APADOR-CH, organizație pe care o și conduceam. Evident, câștigurile salariale s-au redus dramatic, probabil la o treime, în plus, fiind propria mea șefă aveam un program de lucru de cam 14 ore pe zi. Dar eram convinsă că oamenii trebuie să își cunoască drepturile și că cineva trebuie să se bată pentru respectarea lor. Intr-un an, organizația a avut deja 25 de angajați și colaboratori, munceam enorm să fac rost de fonduri, dar eram foarte mândră de tot ce organizația și eu împreună cu colegii mei reușeam, iar rapoartele de activitate din acei ani stau mărturie că a meritat din plin tot efortul.

A condus 7 misiuni de observare electorală

Un alt moment a fost în 2007, când după 17 ani de activitate în societatea civilă, am făcut pasul către lumea politică și am fost aleasă membră în Parlamentul European. Acolo, deranjată de retorica politică folosită în exces de eurodeputați, am decis să mă comport eminamente ca un expert al dreptului în general și al drepturilor omului în special, așa cum mă consideram. Foarte repede am văzut că această abordare a dat rezultatele pe care le speram și astfel am reușit să influențez politici publice și legislație europeană de maximă importanță. Si tot astfel am reușit să fiu primul eurodeputat din Europa de est căruia i s-a încredințat conducerea unei Misiuni a UE de observare electorală. In cei 12 ani de activitatea în Parlamentul European, am condus în total 7 astfel de misiuni, cel mai mare număr de misiuni de observare electorală pe care l-a avut până acum un eurodeputat.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

RENATE WEBER: Avocatul Poporului e o instituție aparte în peisajul autorităților din România, în sensul că e o instituție unipersonală. Asumarea oricărei decizii și răspunderea sunt numai ale mele. Dar nimeni nu poate face ceva bun de unul singur. Mie mi-a plăcut mereu să lucrez în echipă. Spre bucuria mea, am reușit acest lucru și aici. Pentru colegii mei eu nu sunt “doamna ministru”, adică cineva greu abordabil, ci doamna avocat care îi sună la telefon, discută cu ei oricând pe marginea lucrărilor pe care le au. Tot ce am reușit să facem bun și bine în acești doi ani am reușit numai împreună.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

RENATE WEBER: Mă trezesc foarte dimineață, în jur de ora 5 și de regulă atunci rezolv lucrările foarte serioase. Mintea mea funcționează foarte bine dimineața devreme. In jur de ora 8 sunt la birou si de acolo nu plec fără să rezolv toate dosarele. Tot timpul sunt la zi cu lucrările, nu îmi place să las lucrurile neterminate. Am zilnic tot felul de întâlniri dar nu îmi place să pierd timpul în discuții lungi. În general, ce e peste 30 de minute e deja prea mult. Seara am, de regulă, activități mai degrabă de suflet, citesc, ascult operă, uneori mă uit la un film. Programul acesta a fost același și în toată perioada pandemiei. Eu am fost zilnic la birou, chiar dacă angajații instituției au fost prin rotație, o perioadă de câteva luni, în telemuncă. Un rol foarte-foarte important îl joacă în tot acest program zilnic pisica mea, și dimineața și seara petrec ceva timp cu ea, pentru binele ei, dar și al meu.

Care este cea mai mare realizare a Renatei Weber din ultimul an?

RENATE WEBER: Având în vedere că de peste un an și jumătate toată planeta a luat-o razna din cauza pandemiei și a restricțiilor, având în vedere și că recent am trecut printr-o revocare petrecută în stilul anilor ’50, cred ca e important că am rămas sănătoasă și la trup dar și la minte.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

RENATE WEBER: Cea mai mare provocare a fost să nu mă sperii de acest virus și să continui să apăr drepturile și libertățile puse la grea încercare de măsurile luate. Acest lucru a deranjat și m-am trezit că am devenit inamicul nr 1, fiind atacată atât de politicieni, prim ministru, membri ai Parlamentului, cât și de unii jurnaliști cu simțul critic amorțit și care au considerat că rolul presei este să apere tot ce face puterea. Cred ca în 2020 am fost persoana publică cea mai hărțuită, inclusiv de adepți ai celor de mai sus care mă abordau pe stradă, în magazine, proferând acuzații și amenințări incredibile. Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat puterea de a rămâne calmă și de a face ceea ce am considerat că e corect să fac, de fapt să duc la îndeplinire mandatul Avocatului Poporului.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

RENATE WEBER: Am o pasiune, care este opera. Din păcate, felul în care a fost manageriată pandemia a făcut imposibilă prezența în sălile de spectacol. Au rămas CD-urile, internetul…Ca hobby, cred că aș menționa gătitul. Gătitul destul de sofisticat. Eu, care nu prea am gătit în viața mea, am descoperit cât e de minunat să gătești din plăcere. Nu respect niciodată rețete, improvizez mereu, încerc tot felul de lucruri noi, unele chiar sofisticate, dar niciodată patiserie sau dulciuri. E un hobby pe care-l am doar de vreo trei ani și care mă liniștește. Cât e și de gustos ce fac, e o întrebare pentru prietenii cu care împart rezultatele.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

RENATE WEBER: In ce mă privește rețeta succesului a fost munca. Tot timpul. Dar am fost o privilegiată, în sensul în care întotdeauna mi-a plăcut ce am făcut. Mie mi-a plăcut să merg la școală, să aflu cât mai multe lucruri și să învăț cât mai multe, la un moment dat, în liceu, învățam șapte limbi străine din care patru singură acasă. E adevărat că prindeam, cum se spune, cu foarte mare ușurință. Mai apoi, mi-a plăcut tot ce am făcut profesional, ca avocat, ca activistă de drepturile omului, ca membră a Parlamentului European. Aș zice că rețeta succesului meu a fost faptul că am fost mereu bine pregătită, am știut că sunt competentă și că făceam bine lucrurile pe care mi le propuneam și am avut mereu încredere în mine.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

RENATE WEBER: Empatia este caracteristica mea principală. De aceea apărarea drepturilor (altora) mi s-a părut mereu cel mai firesc lucru. Intotdeauna m-au revoltat nedreptatea și nedreptățile suferite de oameni indiferent unde se petreceau, în România, în Africa, în America Latină sau în statele ex-sovietice, locuri unde am lucrat de-a lungul timpului.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

RENATE WEBER: Jus est ars boni et aequi. In traducere, dreptul este arta binelui și a echității. Grație dreptului roman am înțeles încă din facultate că adevăratul rol al dreptului este să ajute o societate și pe membrii ei să progreseze.