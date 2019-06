“Am instalat sistemul de stingere cu gaz inert în toate depozitele. Acesta se declanșează în momentul în care detectează cea mai mică urmă de fum. Este netoxic pentru oameni și extrem de eficient. Mai mult, nu are efect devastator cum are apa asupra documentelor. Am înlocuit rețeaua electrică existentă cu corpuri de iluminat pe LED și am tras încă o dată toate cablurile electrice aferente lor deoarece necesită o putere mult mai mică și astfel nu există șanse reale de a se produce un scurtcircuit. Am îmbunătățit și sistemul de detecție incendiu, iar pe lângă senzorii de fum clasici există și detecție laser care sesizează fumul mult mai repede”, a precizat Ștefan Ecxarcu, director general Global Archive Management.

Cel mai mare incendiu de arhivă din România a fost provocat de un scurtcircuit la un cablu sau un conductor electric. Concluzia rezultă din comunicările oficiale ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” din București-Ilfov, care au închis dosarele ce priveau incidentul din data de 26 mai 2017, de la depozitul Global Archive Management de la Dărăști, județul Ilfov.

“Anchetatorii consideră că nu avem nici cea mai mică culpă și nici nu putem fi acuzați de neglijență în privința incendiului de acum doi ani. În ceea ce privește despăgubirea clienților, nu toți au solicitat acest lucru, iar compania deținea asigurări totale de peste 1 milion de euro, folosite pentru a deschide dosarele de daună în vederea acoperirii prejudiciilor”, a conchis Ștefan Ecxarcu, directorul general al Global Archive Management.

În prezent, Global Archive Management are cel mai performant sistem de protecție împotriva incendiilor, unic pe piață. Compania are în portofoliu arhive de bănci, instituții financiare sau retaileri, în total peste 200 de clienți. Prezentă pe piață de acum 12 ani, firma are capacitatea de a depozita peste 800.000 de cutii de documente pe cei 7000 de mp de suprafață construită.

