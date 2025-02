Compania activează pe piață din anul 2000 și a reușit să-și construiască o bază de clienți solidă. Potrivit spuselor lui Ștefan, cifra de afaceri a companiei Global Archive Management în 2024 s-a ridicat la 4 milioane de euro.

Compania și-a început activitatea în anul 2000, fiind una dintre primele firme care au prestat servicii de arhivare pe piața românească. Ulterior, din 2006, s-a schimbat conducerea, business-ul fiind achiziționat de oameni de afaceri din Olanda.

De atunci, compania activează sub numele de Global Archive Management. Ștefan Ecxarcu, actualul director general, a început colaborarea cu GAM în 2014. Acesta a avut un parcurs profesional interesant. A activat în IT și telecom, însă dorința de dezvoltare a sa pe partea de antreprenoriat l-au făcut să ajungă în domeniul arhivării.

„Am intrat în antreprenoriat în IT. Atunci, am văzut o oportunitate foarte interesantă în migrarea spre arhivare. M-am întâlnit și cu partenerii pe care îi am acum în business. Arhivarea cu IT-ul par să fie domenii separate, dar acum se reunesc din ce în ce mai mult. Încă de atunci, am văzut multe posibilități de adoptarea unor tehnologii în arhivarea documentelor.

Pe atunci, aveam un business al meu pentru servicii de suport IT externalizat, dar în arhivare având și doi parteneri, era un potențial mult mai mare de dezvoltare, de creștere. Mai mult decât atât, piața IT este foarte concurențială. Am văzut-o ca o oportunitate bună de a ajuta la dezvoltarea domeniului arhivării, într-o piață în care nu erau atât de mulți concurenți”, a explicat Ștefan Ecxarcu.