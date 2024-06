În timpul sezonului cald, există o creștere a pericolului de contaminare a alimentelor, ceea ce poate duce la apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) sugerează că este important pentru consumatori să fie atenți la modul în care:

La fel de important este și locul de unde cumpără alimente.

ANSVSA a trimis un comunicat de presă în care oferă o serie de recomandări pentru consumatori.

1. Achiziționarea produselor alimentare exclusiv din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

2. Păstrarea alimentelor de origine animală în frigider cât mai curând posibil după achiziție.

3. Menținerea cărnii refrigerate, laptelui, produselor din lapte și ouălor la o temperatură de refrigerare între 0 și 4 grade Celsius, iar cărnii congelate la o temperatură sub -12 grade Celsius.

4. Ambalarea separată a alimentelor destinate păstrării în frigider și menținerea lor la temperaturile indicate pe ambalaj pe durata perioadei de valabilitate.

5. Păstrarea alimentelor gătite în recipiente acoperite.

6. Evitarea recongelării produselor decongelate pentru a fi preparate sau consumate ulterior.

7. Eliminarea alimentelor alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte alimente.

8. Spălarea bine a fructelor și legumelor înainte de depozitare în frigider și înainte de consum.

se arată într-un comunicat al ANSVSA.