Un bucureștean și-a trasat singur o parcare de reședință pe trotuar

Lipsa locurilor de parcare a determinat un bucureștean să-și traseze singur un loc de parcare într-un loc total nepotrivit. Acesta a postat fotografii pe Facebook, pe grupul „Sector 2 – Informaţii şi dezbateri”, stârnind confuzie și întrebări legate de alegerea și numărul locului respectiv, care se află între două treceri de pietoni și pare complet neadecvat.

În Sectorul 2, pe strada Logofăt Dan, a apărut un loc de parcare neobișnuit și incomod, care pare că a fost trasat fără autorizație de proprietarul unei mașini, fiind situat în afara zonei de parcări rezidențiale. Acest loc blochează complet spațiul disponibil și se află chiar în fața Școlii nr. 66.

Fotografiile postate pe grupul de Facebook „Sector 2 – Informaţii şi dezbateri” sunt însoțite de mesajul: „Nu înțeleg ce caută acest loc de parcare pe trotuar. Nu sunt sigur dacă este legal, iar numărul nu este consecutiv. Aceasta este calea de acces pentru Școala nr. 66, de pe strada Logofăt Dan. Unde ar trebui să meargă elevii în aceste condiții?”

Mai mult, se observă că locul de parcare trasat pe trotuar are numărul 43, în timp ce cel din stânga are numărul 1, ceea ce sugerează că nu face parte din șirul oficial de locuri de parcare rezidențiale. De ce a fost ales numărul 43? Poate că autorul are o afecțiune pentru acest număr sau consideră că îi aduce noroc, având în vedere că nu a fost sancționat până acum.

În plus, acest loc de parcare blochează trotuarul destinat elevilor care merg spre școală și se află exact între două treceri de pietoni.

Cât e amenda pentru parcare abuzivă

În cazul în care un conducător auto este surprins parcând neregulamentar, acesta riscă o amendă din prima clasă de amenzi, adică 2 sau 3 puncte de amendă.

Astfel, amenda minimă pentru parcare neregulamentară va fi, în 2024, 330 de lei, iar cea maximă 495 de lei.

De asemenea, parcarea sau staționarea autovehiculelor pe autostradă sau pe un drum expres, în alte locuri decât cele amenajate, se penalizează cu 6 puncte-amendă.

Conducătorii auto pot plăti amenda pentru parcare neregulamentară online, pe site-ul ghiseul.ro, la direcţia de taxe şi impozite din fiecare oraș, fie la casieriile Trezoreriei Române.