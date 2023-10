Regizorul britanic Terence Davies a încetat din viață la vârsta de 77 de ani

SURSA FOTO: Dreamstime

Regizorul și scenaristul britanic Terence Davies, celebru pentru operele sale precum "Distant Voices, Still Lives," "The Long Day Closes" și "Of Time and the City," s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 77 de ani, conform informațiilor furnizate de BBC.