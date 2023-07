Supranumit „Regele cazinourilor”, Sorin Constantinescu a povestit pentru Cancan despre cel mai mare câștig din cazino la care a asistat vreodată și cine este, în viziunea sa, cel mai mare „jucător” român din istoria cazinourilor!

Cazinourile au nevoie de clienți high-roller

Constantinescu spune că a asistat la câștiguri și pierderi de milioane de euro, într-o singură noapte, și l-a declarat pe Mihai Vlasov, fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a României, cel mai împătimit gambler din România. Pasiunea extremă pentru jocuri de noroc i-a și adus lui Vlasov o condamnare la închisoare, după ce a delapidat fondurile instituției pe care a condus-o.

„Am văzut mulți clienți VIP, care erau în cazino și fiind o oră devreme, nu era prea multă lume și nu jucau, pentru că nu aveau atmosfera aia. Un cazino, ca să poată să supraviețuiască, are nevoie de clienții ăștia, «high roller». Un cazino, aici în București, are cheltuieli între 500.000 € – 700.000 € pe lună, cam 20.000 € pe zi. Clientul de tip «high roller» ca să vină în cazino, trebuie să aibă atmosferă, să fie oameni în jurul lui, să îl valideze, să se uite «mamă, uite câți bani are ăla».

Erau hârtii din alea de 500 de euro și aveau în toate buzunarele câte un teanc de 50.000 €, scoteau banii din sacou, încet, ca să poată să fie văzut de toată lumea. Dădea șoferului sau bodyguardului să schimbe în jetoane. Toți făceau «wow», asta era satisfacția cea mai mare! Nu se aștepta neapărat să câștige. Pur și simplu voia să fie văzut de oameni câți bani are el și cum a reușit el în viață”.

Vlasov venea cu „Rolls-ul”

Constantinescu a vorbit și despre Vlasov. ”De când cu DNA și arestările, cu corupția, cu criza și falimentele, nu mai sunt «high rollers» români. Acum mai sunt două cazinouri în România, pentru că patronii sunt evrei și aduc cetățeni israelieni. Dar, în rest, români, care să joace sume mari de bani, nu mai există. Și ăia care mai sunt joacă pe afară, se duc pe la Monaco, se urcă în avion și merg la Viena. Acum se deschid cazinouri la Dubai, probabil că se vor muta acolo. Dar la noi nu mai sunt jucătorii ăia cum era Mișu Vlasov, care venea impecabil, cu batistă la buzunar, cu Rolls Royce parcat în fața cazinoului.

Juca câte 500.000 €, câte un milion, spunea sărut mâna, nici măcar nu ridica vocea, era respectuos, saluta pe toată lumea. Avea un autocontrol perfect, niciodată nu l-am văzut să se enerveze sau să înjure sau să țipe sau să amenințe. Vedeai că omul joacă, pur și simplu, pentru adrenalină și pentru distracție, nu venea să câștige. Indiferent că venea cu 100.000 și făcea 500.000, nu pleca cu banii. Se juca până îi pierdea și pe ăia. Clar avea nevoie de adrenalină și nu de bani” a povestit Constantinescu.