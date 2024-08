Lotul de cafea Elida Geisha Natural Torre s-a vândut cu 10.013 dolari/kg

Iar anul acesta a stabilit un nou record, după ce lotul de cafea Elida Geisha Natural Torre de la proprietatea familiei Lamastus s-a vândut cu suma de 10.013 USD pe kilogram.

„Mulțumesc tuturor ofertanților și mulțumiri speciale câștigătorilor lotului, Saza Coffee din Japonia”, a transmis proprietarul într-o postare pe Instagram.

O altă parte a lotului a fost achiziționată de Grand Cru Coffee, OKLAO Specialty Coffee, Brew Boyy Crew, Ruber Roastery, Pebble Coffee for Simple Kaffa, Paradise Coffee Roasters și Ruliweb, potrivit Foodandwine.

„Suntem onorați de o astfel de recunoaștere a cafelei noastre”, a adăugat acesta. „După 100 de ani de muncă asiduă și patru generații care s-au dedicat trup și suflet acestui produs, recunoașterea prodului nostru ne onorează”, se mai spune în comunicat.

Cel mai competitiv an din istorie pentru cafeaua din Panama

Prețul record de 10.013 USD pe kilogram a fost o surpriză pentru cei care cunosc cel mai bine cafeaua panameză.

„Cred că a fost cu siguranță cel mai competitiv an din istorie”, a declara Manuel Barsallo, expert în cafea, șeful controlului calității, procesării și vânzărilor pentru Café Don Benjie. „În Panama, nu mergem pe cantitate, ci pe calitate”, a adăugat el.

După cum a remarcat Barsallo, Panama a fost întotdeauna un jucător pe scena mondială a cafelei, dar nu poate concura cu producătorii naționali mai mari. Conform datelor Administrației pentru Comerț Internațional, Panama exportă anual în jur de 50.000 de saci de 60 de kilograme.

Cafeaua Geisha este renumită pentru aromele florale intense, cu note de lemongrass și fructe

Potrivit Organizației Internaționale a Cafelei, Brazilia a produs 59,1 milioane de pungi de cafea de 60 de kilograme, între 2023 și 2024. Mulți producători de cafea din Panama se concentrează pe cultivarea cafelei Geisha, care este mai greu de cultivat din cauza arborelui care produce mai puține boabe, cât și pentru nevoile climatice speciale.

De asemenea, cafeaua Geisha este renumită pentru aromele florale unice și intense, cu note de lemongrass și fructe cu sâmburi. Gustul acestei cafele seamănă mult cu gustul unui ceai tare. Barsallo adaugă că, probabil, acesta este motivul pentru care este foarte căutată pe piețele asiatice, precum Japonia, China și Coreea de Sud.

Organizat de Asociația de cafea de specialitate, „The Best of Panama 2024” este o competiție anuală pentru cultivatorii de cafea de specialitate. Pentru a se califica la acest eveniment, producătorii trebuie să trimită cafelele lor spre evaluarea unui juriu național și internațional. După acest proces, cafelele cu cel mai mare punctaj sunt scoase la licitație în fiecare an.