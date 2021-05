Record de condamnări penale! Un fost fotbalist din județul Constanța a devenit campion, dar nu la fotbal, ci la evaziune fiscală.

Astfel, evaziunea fiscală, dar și alte infracțiuni, precum constituire de grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată sau spălare de bani în formă continuată fac ca următorii 30 de ani să îi petreacă în spatele gratiilor.

Record de condamnări penale! Se afla deja în penitenciar

Aflat în penitenciar pentru a executa o pedeapsă de 14 ani de închisoare, un evazionist din Constanța a încasat o nouă condamnare.

Astfel, Curtea de Apel București a menținut săptămâna trecută sentinţa penală nr.23/F din data de 10 februarie 2021, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa și prin care Cernodolea Gabor-Aurelian era condamnat la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

Ceornodolea Gabor-Aurelian se află în penitenciar pentru a ispăși o pedeapsă de 14 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare, rezultată în urma contopirii a numeroase alte pedepse (pe care le înșirăm mai jos), ce însumau, în mai 2018, 28 de ani si 8 luni de pușcărie: 6 luni închisoare- s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 1 an închisoare – s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 1 an închisoare – s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 7 luni închisoare -s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 8 luni închisoare – s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 9 luni închisoare -s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 10 luni închisoare – s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la data de 04.03.2015 prin d.p. nr.186/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa – 1 an închisoare aplicată prin s.p. 2114/P/26.10.2010 a Judecătoriei Medgidia , definitivă la 12.04.2011 prin d.p.133/2011 a Curţii de Appel Constanţa ( faptă comisă la18.09.2007 ) , – 3 luni închisoare aplicată prin.s.p.nr.47/09.05.2011 a Judecătoriei Hârşova , definitivă prin nerecurare la 20.05.2011 ( faptă comisă la 25.02.2010) , – 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.262/18.03.2011 a Judecătoriei Slobozia , definitivă la data de 30.05.2011 prin d.p.1233/2011 a Curţii de Apel Bucureşti , secţia a II-a penală , ( fapte comise în perioada septembrie 2007 – august 2008) – 3 ani închisoare aplicată prin s.p.nr. 149/2.04.2012 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 05.06.2014 prin d.p. 1933/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ( fapte comise în perioada iulie – octombrie 2008). – 3 ani închisoare -prin s.p.nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 26.04.2016 prin d.p.nr. 529/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , -4 ani închisoare – prin s.p.nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 26.04.2016 prin d.p.nr. 529/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , -4 ani închisoare – prin s.p.nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 26.04.2016 prin d.p.nr. 529/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , -10 luni închisoare – prin s.p.nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 26.04.2016 prin d.p.nr. 529/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , -2 ani şi 6 luni închisoare -prin s.p.nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa , definitivă la 26.04.2016 prin d.p.nr. 529/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , -3 luni inchisoare –prin sentinţa penală nr. 381/30.03.2016 a Judecătoriei Constanţa , definitivă la 22.06.2016 prin d.p.nr. 720/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa.

Fost fotbalist de la Dunărea Ostrov

Inlatura sporurile aplicate in urma contopirii pedepselor prin prin s.p. nr. 450/2016 a Tribunalului Constanta de 2 ani si 3 luni si cel de 1 an, 9 luni si 10 zile. Constată că infracţiunea retinută prin sentinţa penală nr. 381/30.03.2016 a Judecătoriei Constanţa, definitivă la 22.06.2016 prin d.p.nr. 720/P/2016 a Curţii de Apel Constanţa , a fost comisă în stare de recidivă postcondamnatorie în raport de condamnarea la pedeapsa de 3 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 149/02.04.2012 a Tribunalului Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 1933/05.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar in concurs in raport de infractiunile retinute prin s.p. nr.532/8.11.2017 a Tribunalului Constanta, ramasa definitiva prin decizia penală nr. 203/P/8.02.2018 a Curtii de Apel Constanta, În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 si Decizia nr. 7/2016 –a I.C.C.J , art.38- 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele aplicate prin SP nr.592/28.11.2014 a Tribunalului Constanţa (3 ani, 4 ani, 4 ani, 10 luni, 2 ani si 6 luni inchisoare) , SP 149/02.04.2012 a Tribunalului Constanţa-3 ani inchisoare , SP 262/18.03.2011 a Judecătoriei Slobozia-2 ani si 6 luni inchisoare, SP 47/09.05.2011 a Judecătoriei Hârşova-3 luni inchisoare , SP 2114/P/26.10.2010 a Judecătoriei Medgidia-1 an inchisoare, – s.p. nr. 1253/19.11.2014 a Judecătoriei Constanţa –(6 luni, 1 an, 1 an, 7 luni, 8 luni, 9 luni,10 luni), prin s.p. nr. 381/30.03.2016 a Judecatoriei Constanta-3 luni inchisoare si prin s.p. nr.532/8.11.2017 a Tribunalului Constanta (5 ani, 2 ani inchisoare).

Ceornodolea Gabor-Aurelian este, potrivit publicației replicaonline.ro, un fost fotbalist de la Dunărea Ostrov, devenit, între timp, un veritabil campion constănţean al evaziunii fiscale, dar și a altor infracțiuni, precum constituire de grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată sau spălare de bani în formă continuată.

