Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a precizat că, în prezent, există un milion de dosare de pensii care trebuie introduse în sistemul digital. Acesta a spus că, în două-trei luni, evaluarea va fi finalizată.

„Avem 1 milion de dosare pe care le punem la dispoziție caselor de pensii teritoriale sa fie introduse in sistemul digital, credeam ca in 2, 3 luni, sa reusi impreuna cu personalul propriu sa face aceasta evaluarea a dosarelor de pensii”, a spus Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, în exclusivitate la Realitatea Plus.