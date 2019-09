Omul de afaceri și medic, Dragoș Anastasiu, și-a exprimat opinia pe o rețea de socializare cu privire la falimentul grupului Thomas Cook. Acesta și-a folosit expertiza în afaceri pentru a-și informa publicul asupra adevăratelor motive pentru care jucătorul nr. 2 pe piața europeană de turism a dat faliment.

„Asist de două zile la punerea în spațiul public a tuturor bazaconiilor posibile și imposibile în legătură cu insolvența grupului Thomas Cook, jucătorul nr 2 pe piața europeană de turism după TUI. Văd tot felul de specialiști care știu ei exact care este motivul iar cea mai tare inepție este că au intrat în faliment pentru că au păstrat agenții off-line și n-au investit în on-line. Din păcate suntem în țara în care oricine poate spune orice și mai este și luat în seamă de publicul larg și mass media. Insolvența unui astfel de grup are cauze multiple și care au început să apară cu peste 10 ani în urmă. Ceea ce putem spune cu certitudine este că partea de agenții ( on sau off-line ) este zona cu riscul cel mai mic și cu siguranță că problemele nu s-au tras de aici. Riscurile mai mari vin din zona companiei aviatice, din contingențele imense la hoteluri necesare touroperării, din zona organizării de croaziere etc. Ceea ce însă este esențial este faptul că dincolo de disconfort, nu mă aștept ca turiștii să aibă material de suferit pentru că mecanismele de asigurare și repatriere funcționează bine în Europa, România a avut nevoie de peste 10 ani de la aderarea la UE pentru a le implementa dar a făcut-o anul trecut. Motiv pentru care, la acest moment, este mai sigur să călătorești printr-o agenție de turism luând un pachet turistic decât prin rezervări individuale ( de regulă on-line ) cu plata în avans. Vor urmă câțiva ani buni de consolidare la nivel european a lui DERTOUR și TUI și de sofisticare a mecanismelor de garantare a plății în avans a turiștilor. Câteodată este bine să vedem și binele din rău !“, a scris Anastasiu pe Facebook.

Amintim că Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume și-a anunțat falimentul, luni, 23 septembrie. Se pare că încercările de salvare au eșuat, pentru că nu au găsit fondurile necesare pentru supraviețuire.

Mai mult, peste 600.000 de turiști din întreaga lume sunt afectați de falimentul firmei, iar avioanele acesteia pentru cursele charter, au fost reținute la sol.

Dragoș Anastasiu, la origine medic, este unul din cei mai de succes oameni de afaceri din prezent și președintele Eurolines România. Cu o experiență în business de peste 10 ani, Dragoș Anastasiu conduce un grup de 14 firme, cu aproximativ 570 de angajați care realizează o cifră de afaceri de 15 milioane de euro, iar profitul este de aproximativ un milion de euro.

