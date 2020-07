În urma imaginilor ajunse în spațiul public, Daniel Fenechiu a ținut să menționeze că la ultima ședință a Comisiei juridice el nu a consumat deloc alcool deși a arătat la cameră o sticlă de coniac. În plus, acesta a spus că în ceașca pe care o avea lângă el era, de fapt, cafea.

Cât despre imaginile în care el este surprins cum își prezintă motanul, acesta a explicat că nu crede că această acțiune a afectat în vreun fel buna funcționare a Comisiei, mai ales că acestă faptă s-a întâmplat la sfârșit de ședință.

În plus, senatorul Daniel Fenechiu a menționat în comunicatul de presă trimis că atitudinea lui a fost generată atât de oboseala acumulată, cât și de împrejurare, având în vedere că știa că discuția este purtată într-un mediu privat, în cadrul căreia rigorile comunicării interumane nu sunt impuse de cadrul oficial.

Un realizator TVR a reacționat imediat

Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii ”România9” de la TVR a postat pe pagina sa personală de Facebook o reacție cu privire la ceea ce era scris în comunicatul de presă trimis de către cabinetul senatorial al lui Daniel Fenechiu.

”A dat comunicat Fenechiu sa ne spuna ca n-a consumat, ca in cescuta era de fapt cafea si nu coniac! Nivelul de caterinca in tara asta a scapat de sub control!”, este reacția lui Ionuț Cristache.