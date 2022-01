De 6-7 ori am ajuns la spital

Acesta a povestit recent în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar că suferă de astm de mai mulți ani. Potrivit celor spuse, prezentatorul TV a trecut prin momente cumplite din cauza acestei afecțiuni.

Mai mult, au existat clipe când s-a panicat foarte rău de câteva ori, deoarece nu mai putea respira. Medicii l-au ajutat la timp, însă momentele respective l-au marcat pe viață, spune Răzvan Fodor. Prezentatorul a povestit că nu mai putea pronunța nimic iar medicii l-au pus direct pe pat.

Dezvăluirile făcută de Răzvan Fodor

„Eu de 6-7 ori am ajuns la spital, în criză foarte nasoală. Cel mai jos am avut 68-70 saturația. Numai că la asmatici trece cu hidrocortizon și cu adrenalină, intravenos. Panica, frica, suferința pe care le trăiești că nu poți să respiri, astea trebuie transmise. Am ieșit odată din bar, panicat, am luat-o ușor la fugă spre spitalul Floreasca, deși nu se face treaba asta ca asmatic. Am ajuns în 30 de secunde, am intrat acolo și nu mai puteam să pronunț nimic. M-au pus direct pe pat, mi-au spart venele”, a povestit Răzvan Fodor în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar.

A avut mare grijă să nu se infecteze cu COVID-19

De asemenea, acesta a dezvăluit anterior și faptul că a avut mare grijă să nu se infecteze cu COVID-19, în contextul în care suferă de astm. Această declarație a fost făcută emisiunea „Xtra Night Show’, la începutul anului trecut.

„Aștept să mă vaccinez, pentru că sunt în categorie de risc, am astm. Cu astm alergic n-ai voie să iei COVID niciodată. Nu am ieșit luni de zile din casă. Și repetițiile la cadru de la Adela le facem cu masca pe față”, spunea în trecut Răzvan Fodor.