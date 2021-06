Este scandal continuu în interiorul PNL. Susţinătorii premierului Florin Cîţu s-au solidarizat şi au intrat în conflict cu preşedintele partidului, Ludovic orban, în interiorul Biroului Executiv al partidului. Surse din interiorul formaţiunii au făcut dezvăluiri absolut şocante din interior.

Ludovic Orban, atacat de susţinătorii lui Florin Cîţu

Ludovic Orban a fost atacat dur în interior de susţinătorii lui Florin Cîţu. Aceştia răspund la atacurile pe care Ludovic Orban și susținătorii lui le fac public la adresa lui Cîţu și a susținătorilor acestuia. Mai întâi, ministrul Muncii, Raluca Turcan a intervenit în interiorul BEX.

Aceasta a criticat atacurile celor din tabăra lui Orban care îi catalogase pe liberalii din tabăra lui Cîţu drept lichele și trădători. I-a atras atenţia lui Ludovic Orban şi i-a spus că ar trebui sa dea tomul la ce numește el “festival al democrației”.

Contre între Ludovic orban şi liberalii din tabăra Cîţu

„Vă rog să nu mai atacaţi colegii de partid. Nu cred că cei din afara sunt interesaţi de frustrările din interior. Vreau să ştiţi că atacând colegii de partid subminaţi autoritatea miniştrilor”, a spus Turcan.

“Eu n-am folosit cuvântul lichea, nu am folosit cuvântul trădător, declarațiile mele au fost corecte și de sprijin pentru guvern chiar și atunci când mi-au afectat și mie personal imaginea. Dacă considerați atac faptul ca am vorbit de suflu nou despre colegi care au totuși vechime in partid, eu nu cred ca este atac. Nu am zis nimic rău de nimeni”, s a apărat Orban, conform surselor din interiorul partidului.

Apo, a intervenit şi Dan Vîlceanu. “Vă rog sa îmi spuneti care este sancțiunea pentru domnul Antonel Tănase care și-a făcut colegii lichele și tradatori. Ah, deci înțeleg ca nu e nicio sancțiune, atunci să nu va mirați de ceea ce va urma”, a ameninţat Vîlceanu.

Mai mult, Ludovic Orban a fost criticat în şedinţa conducerii PNL pentru că vrea să impună noua şefă a CNA fără să fie dat un vot în partid, susţin surse participante la şedinţă.