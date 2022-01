Marius Budăi, contrazis de Dan Vîlceanu: Este incorect să te raportezi la cheltuiala medie cu pensiile în UE

Așadar, ministrul Fondurilor Europene îl contrazice pe ministrul Muncii și spune că „noi nu am avut niciodată 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile până acum”. Reacția acestuia a venit după ce Marius Budăi a spus că procentul de 9,4% din PIB „nu este altceva decât sărăcirea actualelor şi viitoarelor generaţii de seniori din România”.

„Este un lucru cu care eu nu sunt de acord și mi se pare că nu trebuie să avem discursul acesta public, mai ales când suntem la guvernare”, a declarat Dan Vîlceanu în ziua de vineri, 21 ianuarie, la Digi24.

„Dânsul are o viziune socialistă, eu am o altă viziune”

„Scuzați-mă, dar noi nu am avut niciodată 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile până acum. Am avut mai puțin. Asta înseamnă că toți politicienii care au fost la guvernare până acum au ținut voit România săracă și pensionarii săraci. Ceea ce eu nu cred!”, a mai spus ministrul Fondurilor Europene.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă este „un reproș pe care îl face colegilor legat de comunicarea publică”. În acest context, Dan Vîlceanu a negat și a precizat că discută cu Marius Budăi „în mod frecvent în contradictoriu”.

„Dânsul are o viziune socialistă, eu am o altă viziune. Din punctul meu de vedere, și i-am spus și dânsului, este incorect să te raportezi la cheltuiala medie cu pensiile în Uniunea Europeană. Dacă faci asta, trebuie să te raportezi și la colectarea medie din Uniunea Europeană. Și atunci, are o valoare ceea ce spui.

Altfel, nu poți să spui că România, care colectează puțin peste 30%, are cheltuieli cu pensiile 12% sau 13%, cât e media europeană, ca și altă țară care colectează 40%.

Uniunea Europeană nu are niciun fel de problemă și Comisia nu are niciun fel de problemă cu România să aibă 12%, cu cât e media europeană, cheltuieli cu pensiile. Dar să și aibă de unde să le plătească, adică să încaseze media europeană, 40%”, a conchis Dan Vîlceanu.