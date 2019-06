Victor Ponta a spus în ce condiții va sprijini Legea Pensiilor.

„Votam Legea Pensiilor doar in conditiile in care Guvernul garanteaza ca are resursele bugetare necesare / cine ii minte si isi bate joc de pensiile romanilor inseamna ca este mai ticalos decat Basescu in 2010 !”, a scris liderul PRO România pe Facebook.

Lia Olguţa Vasilescu a precizat, după şedinţa comisiilor de specialitate, că au fost efectuate „clarificări” în ceea ce priveşte plata asigurării sociale de către angajator şi, de asemenea, o corelare cu altă lege pentru pensiile de invaliditate.

„Curtea a cerut la trei paragrafe să fie nişte clarificări, mai precis cine este obligat să plătească dările către stat pentru bugetul asigurărilor sociale şi acolo s-a făcut precizarea că deşi trebuie să le plătească angajatul, cel care le colectează şi le distribuie mai departe este angajatorul. A fost o corelare pentru pensiile de invaliditate în mod normal ar trebui să venim cu o lege privind indemnizaţia socială minimă care ar avantaja persoanele care au în prezent pensie de invaliditate, dar pentru că aşa a solicitat CCR ca să fie foarte clar am operat şi aceste modificări”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

