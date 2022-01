Anul 2021 a fost unul plin de încercări, dar și de realizări pentru Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Formațiunea a reușit să-și consolideze poziția pe parcursul anului ce a trecut, printr-o opoziție constantă față de măsurile luate în pandemie.

Vis măreț pentru 2022

Acum, pentru anul 2022, cei din AUR au un vis măreț și anume să crească iarăși cât alte partide în zece ani, după cum au transmis într-o postare pe contul de socializare al formațiuni.

„A mai trecut un an plin de încercări, dar și de realizări. AUR a reușit să ajungă în Parlament și să fie o voce a românilor. Chiar dacă pârghiile parlamentare au fost destul de limitate, susținerea voastră și presiunea populară pe care am reușit s-o exercităm asupra clasei politice au făcut ca AUR să conteze mai mult decât procentul său din Parlament.

În noul an, vom crește iarăși cât alții în zece. Vom fi mai mulți și vom continua să lucrăm în interesul vostru. Datorită vouă, România mai are o șansă! La mulți ani tuturor, cu sănătate, pace, bucurii, înțelepciune și putere de muncă!”, a scris formațiunea pe contul său de Facebook.

Amintim că, potrivit unui sondaj recent realizat de CURS, în anul 2021, PSD și AUR au crescut brusc, după care s-au stabilizat. Dacă PSD s-a îndreptat rapid spre procentul de 40%, AUR a ajuns la aproape de 15%.

George Simion, declarație dură în Parlament

Chiar înainte de Crăciun, copreședintele AUR a avut o declarație dură în ceea ce privește situația țării noastre în prezent. În opinia lui George Simion, România nu este un stat independent, ci primește ordine din partea ambasadelor, ca pe vremurile când primea de la Moscova.

„Din păcate, în România, astăzi, nu suntem independenţi şi se primesc ordine de la ambasade, precum odinioară se primeau ordine de la Moscova. Nu pentru asta au murit românii, nu pentru asta – ca să fie arestaţi la domiciliu 115.000 de fraţi de-ai noştri care sunt perfect sănătoşi şi care au teste că sunt sănătoşi. Sunt închişi şi arestaţi.

Staţi liniştiţi, dragi români, puteţi să ieşiţi liber să vă luaţi în braţe rudele, prietenii, pentru că niciun sistem represiv din lumea asta nu vă poate închide la domiciliu, mai ales 115.000 de oameni. Ieşiţi, colindaţi, bucuraţi-vă unii de anii şi luptaţi pentru libertate.

Vom muri şi vom fi liberi, ducem lupta generaţiei din 1989 până la capăt, eroii noştri nu mor niciodată şi libertatea este sfântă”, a transmis deputatul AUR.