Apar noi detalii din divorțul anului după ce Pepe a ajuns să o acuze pe Raluca Pastramă că l-a fi înşelat. Mai mult, femeia i-ar fi înscenat episodul în care a susținut că ar fi lovit-o. Acesta pare să fie și motivul pentru care ordinul de protecție a fost anulat de judecători, scrie Știrile Kanal D.

Victorie la judecătorie

Cu toate că a câștigat în fața soției, la Judecătoria Sectorului 2, Pepe pare să fie în continuare afectat de ceea ce se întâmplă în viața lui. Artistul a vorbit pentru prima dată despre cauza rupturii dintre el şi Raluca Pastramă, o presupusă infidelitate a soției.

”Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de furmoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu s-a putut a fi construite. Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul. Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii”, a spus Pepe la ieșirea din sala de judecată.

Reacția Ralucăi Pastramă

Potrivit Știrile Kanal D, Raluca nu a vrut nici marți să comenteze în niciun fel înfrângerea suferită în instanţă sau despre loviturile violente pe care susţine că Pepe i le-ar fi aplicat în urmă cu 5 zile.

„Lasă, dacă vrea, să vă spună el, eu nu am nimic de comentat”, a spus Raluca Pastramă, la întrebările jurnaliștilor.

Soția lui Pepe a rămas fără ordinul de protecție

Întrebat dacă are de gând să înainteze vreo acţiune legală după tot ce a păţit, răspunsul lui Pepe a fost tranşant.

„Am de crescut și educat copii, nu stau să mă joc să facem o plângere, să mai fac niște probe să am și eu că m-ar fi bătut, păi cică, dacă nu ar fi nu s-ar mai povești”, a spus Pepe.

Marți, Judecătoria Sectorului 2 i-a dat câştig de cauză lui Pepe, iar ordinul de protecţie primit de Raluca de la poliţie nu a fost prelungit, întrucât soţia artistului şi-a retras plângerea, în lipsa unor probe care să ateste că a fost într-adevăr lovită. Cu toate acestea, se pare că cei doi se vor mai întâlni în faţa instanţei, la procesul de divorţ, întrucât au renunţat la o separare amiabilă, în faţa notarului.